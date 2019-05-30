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Четверг, 30 мая 2019, 17:19 мск

Новости Балканы

Въезд запрещен: в «черный список» косоваров включена премьер-министр Сербии

Фото: nezavisni.rs

Сегодня «министр» иностранных дел самопровозглашенного государства Косово Беджет Паколи объявил о санкциях в отношении премьер-министра Сербии Аны Брнабич. Ей запрещен въезд на косовскую территорию.

«До тех пор пока она будет вести расистскую больную идеологию против населения Косова», – сказал Паколи, слова которого цитирует приштинские СМИ.

Как сообщается, такая реакция последовала в ответ на слова Брнабич о том, что «косовские албанцы – народ, который слез с дерева». Паколи посчитал недопустимым такое утверждение сербского премьер-министра, высказанного в присутствии руководителя Миссии Европейского Союза в Белграде Сэма Фабрицци.

«Государственный расизм в Сербии, который продвигает правительство Аны Брнабич, проистекает из больной ультранационалистической идеологии!» – заявил косовский «министр».

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