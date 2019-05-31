Силовая провокация, которую провели косовские власти против сербского населения, показывает, что Приштина заручилась поддержкой Запада и пытается взять под контроль всю территорию края. Такое мнение высказал главный редактор одной из самых читаемых газет Сербии «Информер» Драган Вучичевич.

По его оценке, в этих стремлениях косовары обладают поддержкой определённых западных центров силы, в результате чего Приштине позволено то, что другим запрещено. «Они использовали чрезмерную силу и издевались над невинными людьми. Они вламывались в дома, били всех подряд, стреляли над головами, пугая людей!», – обратил внимание журналист.

Вучичевич считает, что это не была акция против криминала и мафии, как заверяет Приштина – на самом деле, это был акт устрашения людей, чтобы они, спасая свою жизнь, уехали из Косово. «Они будут предпринимать радикальные действия. Но Сербия четко обозначила границы своей земли и армия предпримет меры, если кто-то снова устроит погром и этническую чистку», – подчеркнул он.

Вучичевич уверен, что эта ситуация продемонстрировала пристрастность западных сил. «Власти в Белграде знали, что готовится, президент предупреждал о возможном сценарии, и это нападение было с целью обезглавить сербов в Косово», в результате чего некоторые политики «Сербского списка» были обвинены без доказательств и аргументов.

«Они схватили полицейских с севера, которые могли оказать сопротивление в случае нападения, и их конечная цель был арест командующего севера Косова, чтобы изгнать его оттуда. Все, кто мог оказать сопротивление, были схвачены», – обратил внимание Вучичевич.

При этом он выразил сожаление, что в Белграде оказалось достаточно тех, кто поддержал нападение косоваров – в частности, оппозиция во главе с Драганом Джиласом, которая выступила с обвинением в адрес президента Александра Вучича. «В чем мы виноваты? В чем виноваты сербы на севере Косово? За то, что не хотят, как они, лизать руки Тачи и Харадинаю!» – выразил возмущение главный редактор «Информера».

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были бадержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.05.19

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