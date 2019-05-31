«Я абсолютно шокирован»: президент Сербии возмущен планами косовских властей и молчанием Евросоюза

Президент Сербии Александр Вучич жестко отреагировал на заявления косовского «руководителя» Хашима Тачи, что тот не позволит создать Сообщество Сербских Общин в Косово и Метохии, как того требует резолюция 1244 Брюссельского соглашения, подписанного Белградом и Приштиной.

«Мы ждали сутки, как отреагирует на это Евросоюз. Я абсолютно шокирован, что никто не сказал ни слова о документе, подписанном в Брюсселе, и чью реализацию гарантировал Евросоюз. Если этот документ неважен албанцам, не знаю, с кем они планируют в будущем разговаривать», – подчеркнул Вучич.

Как считает сербский лидер, этот факт ясно свидетельствует о всей тяжести ситуации, в которой находится Сербия. У албанцев, сказал он, есть только одна церковь, где они молятся, и это США, которым все равно, что они творят против русских и сербов. Им важно получить похвалу от американской миссии OEBS за реализованную «антикоррупционную акцию», добавил Вучич.

«Для меня намного важнее, что молчат немцы, англичане, французы и Брюссель. В Брюсселе соглашение было подписано Тачи и Дачичем в присутствии Кэтрин Эштон, там не было святого Петра, но Кэтрин Эштон в качестве высокого представителя Евросоюза. Если Евросоюз не в состоянии гарантировать исполнение соглашения, пусть сообщит нам, чтобы мы знали, что эти договорённости не имеют никакой правовой силы», сказал президент Сербии.

Вучич считает, что в таком случае события начнут развиваться по-другому. «Это принесёт дополнительную нестабильность, много проблем для всех сторон, но важно, чтобы Евросоюз оповестил нас об этом, вместо того, чтобы рассказывать нам о разных глупостях, которые им написали политические олигархи», – сказал он, уточнив, что если сегодня не последует реакции Евросоюза, «тогда нам ясно, что делать дальше».

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.05.19

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