«Период полураспада»: во что превратился протест сербской оппозиции

Оппозиционный блок «Союз за Сербию» «отпраздновал» полгода протестного движения в городе Крушевце, где шесть месяцев назад состоялся первый антиправительственный митинг. Кочующий шатёр вместе с труппой «вождей революции» прибыл на площадь Косовских героев, где организаторы акции расставили табуретки с реквизитом из передвижной «экспозиции» «музея иллюзий» президента Сербии Александра Вучича.

На митинге выступил Борко Стефанович, лидер «Левицы Сербии», с избиения и окровавленной рубашки которого все началось. С тех пор оппозиционный политик заметно посвежел, видимо, сказались еженедельные прогулки на свежем воздухе. Олигарх и глава Партии Свободы и Правды Драган Джилас, которого считают главным спонсором протестов, был в хорошем расположении духа или, по крайней мере, искусно делал вид. Он напомнил собравшимся, что «На первом протесте собралось 10 000 человек, их энергия распространилась по всей Сербии, и сегодня через шесть месяцев все совершенно по-иному!» Действительно, картина последнего Крушевацкого протеста продемонстрировала критическое состояние «протестной массы».

«1 из 5 миллионов превратились в 1 из 500 человек», «Число показывает безыдейность протестов 1 из 5,6,7,8 протестующих», – язвительно комментировали в твиттере фото с протеста.

«Это просто люди автобус ждут», «Да, похоже не на митинг, а на то, когда автобус ломается и люди пешком идут», «Если бы не продавцы семечек, арахиса, жвачек и прочих глупостей, они бы умерли с тоски» обсуждали «миллионщиков», – отмечают комментаторы.

В ходе акции Драган Джилас вывел к собравшимся бабушку Зору 89 лет – старую гвардию протестного движения. Он ловко забрал себе ее сумку, чтоб не мешала держать микрофон, и ласково улыбался, слушая бабушку, которая в речи назвала Борко Стефановича Бобаном и пожелала ему долгих лет жизни. Бабушку проводили жидкими аплодисментами.

«Их тут, как улиток в Сахаре, на следующем протесте будем искать с фонариком», «Ещё две недели и все уедут на море», «Распад шапито», – оценили праздничный митинг очевидцы.

«И чтобы не наврали про сотни тысяч собравшихся, как обычно, вот вам фотодоказательство из репортажа журналиста N1», – отметил автор публикации.

Крушевацкий протест завершился тем, что столичные вожди призвали немногочисленных сочувствующих присоединиться к следующему, юбилейному протесту, который состоится в Белграде 8 июня «в назначенном месте в назначенный час», после чего свернули экспозицию и уехали. Дождавшись автобуса, крушевляне разъехались с остановки по домам.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 31.05.19

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