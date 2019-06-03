Косовский размен территориями: возможен ли компромисс Белграда и Приштины

Компромиссное решение Белградом и Приштиной косовской проблемы с разменом территорий в ближайшее время невозможно на фоне силовых действий косовоалбанских властей в отношении сербского населения. Такое мнение высказал сербский историк и политический аналитик Драгомир Анджелькович, комментируя для портала «Демостат» статью американского профессора Дэвида Л.Филиппса якобы о наличии «тайных» договоренностей руководства Сербии и самопровозглашенного Косова.

По версии американского эксперта, согласно этим договоренностям, которые якобы должны быть обнародованы накануне переговоров 1 июля в Париже, Сербия соглашается признать Косово. Приштина при этом оставляет Сербии Северную Митровицу и четыре муниципалитета на севере, а самому Косову отходит от четырёх до семи сел в Прешевской долине и озеро Газиводе, которое питает край водой и электроэнергией и получает статус территории под защитой международных организаций типа НАТО. В этом случае Белград получает возможность продолжить евроинтеграцию, а Приштина при этом отменяет пошлины на сербские товары.

Между тем сербский эксперт Драгомир Анджелькович выразил большие сомнения в возможности такого развития событий. «Может ли пройти такое соглашение, то есть быть принятым сербским и косовоалбанским обществом, политическими структурами и международными акторами… Если будем исходить из упомянутых Филиппсом временных рамок, договор должен быть опубликован до 1 июля и после начать реализовываться. Ответ краткий – нет. С учётом наэлектризованной атмосферы в Косово и Сербии невозможно принятие и проведение в жизнь никакого компромиссного решения», – подчеркнул Анджелькович.

Аналитик обратил внимание, что «в борьбе за рейтинг, играя на низменных страстях граждан, косовоалбанские политики довели до истерических размеров шовинистские настроения в среде своих единомышленников». «Провокации подняли уровень эмоций и среди сербов. В таких обстоятельствах тяжело принять решение, которое подразумевается, как болезненная уступка», – рассуждает Анджелькович.

Он также указал, что, пока в Белграде существует сильная власть, у которой есть возможности войти в проблему с намерением и надеждой ее окончательно решить, «в Приштине ситуация конфузная» – косовоалбанские политики борются за власть и среди них нет ни одного доминирующего. «Это бурно отражается на общественном мнении, которое влияет на атмосферу и в сербском обществе. Как бы ни была сильна власть в Белграде, и ей нужно обуздать эмоции среди граждан, чтобы создать благоприятные условия для референдума по вопросу реализации соглашения», – отметил Анджелькович.

По его оценке, в создавшейся атмосфере насилия свою положительную роль для снятия градуса напряжения могли бы сыграть Россия, США, Германия и Турция. «Лично я не против разграничения через болезненные уступки, которые мы вынуждены делать из-за соотношения сил, которые не можем изменить, но для этого считаю невозможным не открыть вопрос права самоопределения Республики Сербской», – заключил сербский эксперт.

Белград, Катарина Лане

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