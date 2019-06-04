Албания создает спецгруппу для лоббирования независимости «суверенного» Косова

Шеф албанской дипломатии Гент Чакай объявил о создании в рамках министерства иностранных дел страны специальной рабочей группы, главной задачей которой станет «борьба против антикосовской кампании Сербии».

«От Албании и Косово ожидаем открытия общих консульских отделов, которые будут обмениваться сотрудниками и опытом. Тирана и Приштина работают над созданием единой культурной повестки, чья цель – сохранение национального самоопределения. Мы создадим совместный совет для политических предложений и группу специалистов и дипломатов, которые будут служить нашим странам», – сказал Чакай.

В Сербии резко осудили такие планы Албании. «Это недружественный акт, который ещё раз доказывает, что слова премьер-министра Албании Эди Рамы о дружбе с Сербией – обычная ложь!», – жестко прокомментировал ситуацию министр обороны Сербии Александр Вулин.

По его оценке, «каждый шаг правительства Тираны направлен к созданию Великой Албании». Вулин считает, что Албания не заинтересована в мире на Балканах. «Президент Вучич своим терпением бережёт мир на Балканах, Албания тут ему не помощник. Создание Великой Албании приведёт к конфликтам в регионе, чей исход никто не может предсказать и никто не сможет их контролировать», – предостерег глава минобороны Сербии.

Созданием подобной «рабочей группы» албанцы вместе с косоварами пытаются противостоять сербской дипломатии, которая успешно отстаивает интересы страны, обратила внимание сербский политолог Елена Вукоичич. Она полагает, что ни албанцы, ни их западные наставники не ожидали, что такая маленькая страна, как Сербия, добьётся настолько большого политического успеха.

«Этот дипломатический успех достигнут вопреки сопротивлению мощных мировых сил. В последнее время 13 стран отозвали свои признания «независимости» Косово, усилия сербской дипломатии сделали невозможным прием так называемого «государства» в международные организации, включая ООН. Абсурдно полагать, что албанская «рабочая группа» изменит эту ситуацию, так как для необходимых им перемен, кроме поддержки США, понадобится помощь России и Китая. И это нереальный сценарий», – констатировала Вукоичич.

Тем временем политическая ситуация в Албании остаётся нестабильной. Объединённая албанская оппозиция, недовольная политикой премьер-министра Эди Рамы, которая привела к зашкаливающему уровню коррупции и нищете населения в стране, добилась разрешения на двухчасовой протест перед зданием правительства в Тиране. Лидер оппозиции Льюлизим Баша призвал граждан «поставить точку криминальной власти Эди Рамы».

Тирана, Катарина Лане

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