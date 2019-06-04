Косовская проблема: сильный удар по авторитету лидеров ЕС

Предстоящие в Париже переговоры по косовской проблеме Приштины и Белграда при посредничестве лидеров ЕС, скорее всего, вновь окажутся безрезультатными. Как считает эксперт в сфере международных отношений и бывший сербский дипломат Зоран Миливоевич, для продолжения диалога косовским властям нужно отменить пошлины на сербские товары, но это вряд ли будет сделано.

По оценке эксперта, слова которого цитирует портал «Балканист.ру», в нынешней ситуации канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, которые выступают посредниками в переговорах Приштины и Белграда, находятся в деликатной ситуации – их политическое реноме проходит проверку.

«Мы не можем ожидать ничего нового в Париже, если ключевое условие – отмена пошлин – не будет выполнено. Это совершенно ясно. Я не знаю, насколько они [европейские лидеры] могут справиться с этим. ЕС сейчас проходит проверку. На самом деле, больше проверяется этот тандем Меркель-Макрон, чем весь Евросоюз», – сказал Миливоевич в эфире сербского телеканала «Пинк».

Как считает эксперт, лучший способ возобновить диалог о нормализации отношений между Сербией и косовскими властями состоит в выполнении положений Брюссельского соглашения. При этом Миливоевич отметил, что «понимает позицию косовских лидеров Хашима Тачи и Рамуша Харадиная», поскольку, если вопрос о статусе Косово и Метохии снова обсуждается, это означает, что «самопровозглашенная независимость 2008 года больше не действует, и они теряют политическую силу прямо сейчас».

«Если они [косовары] не отменят пошлины и если переговоры не продолжатся с того места, где они были остановлены, то тогда и для Сербии Брюссельское соглашение больше не является обязательным», – сказал экс-дипломат.

Впрочем, по его словам, есть три причины, по которым Приштина не может и не собирается отказываться от пошлин на сербские товары. С одной стороны, косовская «государственность» не была подтверждена в течение 11 лет, за прошедшие год-два 13 государств отказались от её признания, а ряд стран начал пересматривать решения. Во-вторых, правящая структура в Приштине связала свою политическую судьбу с историей независимости, соответственно, неудача не даст им выжить политически. В-третьих, западные центры власти не удовлетворены развитием ситуации.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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