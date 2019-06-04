Сербия проинформирует Совбез ООН о диверсиях Приштины

Сербия намерена дать полную информацию о военной провокации Приштины на севере Косова, где 28 мая в результате спецоперации косовоалбанского спецназа были задержаны порядка 20 сербов и представители Миссии ООН. Об этом сообщил сегодня президент Сербии Александр Вучич на встрече со специальным представителем Генерального Секретаря ООН и Руководителем Миссии ООН в Косово Захиром Танином.

Сербский лидер осудил нападение косоваров на сотрудников Миссии и назвал это «попыткой скомпрометировать миссию ООН в Косово». Вучич сказал, что считает роль Организации объединённых наций в Косово – чрезвычайно важной для Сербии, и при этом обвинил Приштину в иррациональных действиях и регулярных провокациях, что свидетельствует о системной работе косовоалбанских властей, направленной на прекращение диалога с Белградом.

Сербский президент рассчитывает на предстоящее заседание Совета Безопасности ООН, которое весьма важно для страны из-за недавних событий в регионе, «нарушивших и без того хрупкую стабильность в Косово». Вучич подчеркнул, что заседание Совбеза представляет собой возможность разговаривать не только о ситуации в Косово, но и о том, как такие международные организации, как ООН и другие, могут помочь стабилизации в регионе.

«Рассмотрение в Совете Безопасности важно, чтобы международное сообщество регулярно получало сведения о политической ситуации в Косово с учётом положения сербов и другого неалбанского населения, силы закона, уважения гражданских прав, защиты культурного и религиозного наследия, как и других проблем, с которыми сталкиваются там каждый день люди», – подчеркнул президент Сербии.

Заседание Совета Безопасности ООН по конфликту в Косово и Метохии запланировано на 10 июня. Комментируя предстоящее событие, бывший посол Сербии в ООН Владислав Йованович отметил, что западные представители в этот раз окажутся в деликатном положении, так как «из-за негативных действий Приштины пострадала не только Сербия, но и Россия и ООН». «Это создаёт условия для изменений модели диалога Белграда и Приштины в смысле расширения его участников», – считает он. При этом, по его оценке, есть смысл включить в диалог, которым руководит Евросоюз, специального представителя ООН.

Между тем, сербский дипломат Зоран Миливоевич в интервью «Новостям» сообщил, что слабо рассчитывает на критику в адрес Приштины по результатам заседания Совбеза, но не исключает возможности, что российский представитель в ООН потребует принятия мер в отношении Приштины.

«Каким бы ни был исход заседания, для нас важно, что на нем будет рассмотрен вопрос Косово и Метохии. Мы донесём информацию о неправомерном поведении Приштины, которое угрожает безопасности в регионе. Косовский вопрос остается открытым, о косовской государственности речи быть не может», – подчеркнул Миливоевич.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.06.19

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