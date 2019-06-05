Встреча Патриарха СПЦ и президента Сирии взбесила Приштину и сербских оппозиционеров

Визит в Сирию сербского Патриарха Иринея и его встреча с президентом Сирии Башаром Асадом вызвали волну негодования косовских политиков и сербских оппозиционеров, раскритиковавших главу Сербской Православной Церкви (СПЦ), который высказал слова благодарности сирийским властям за поддержку Белграда в косовском вопросе.

«#Assad принял сегодня Патриарха Иринея СПЦ. Он возглавляет ту же СПЦ, которая благословляла военных преступников в течение 90-х годов и держит общество Сербии в параллельной реальности. Он должен посетить Речак, Избицу и Крусу и встретиться там с выжившими, вместо того чтобы снова навещать военного преступника. Позор ему!» высказался «министр иностранных дел» Косово Беджет Паколли.

«О, Вучичев Патриарх приехал поклониться преступнику и простить ему грехи?» – написал в твиттере журналист оппозиционного портала «Danas» Славиша Лекич.

Между тем, военный журналист и будущий посол Сербии в России Мирослав Лазански встал на защиту Патриарха Иринея. «Визит Патриарха Сербского Иринея в Сирию был с целью посетить Сирийскую Православную Церковь, и когда такой крупный представитель церкви находится в Дамаске, логично, что его принимает и президент страны Башар аль-Асад», – заявил Лазански в интервью «Радио Свободная Европа».

Он обратил внимание, что это был ответный визит, напомнив о том, что в октябре прошлого года в Сербию впервые приезжал Глава Антиохийской патриархии и всего Востока Иоанн Десятый. Лазански, который возглавляет парламентский комитет сотрудничества с Сирией, также подчеркнул, что «не стоит забывать о сирийской поддержке Сербии по косовскому вопросу». Сирия не признала независимость Косово, а в 2015 году голосовала против приема этой «страны» в ЮНЕСКО.

«Сирия всегда голосовала против членства Косово в определённых организациях и поддерживает Сербию по косовскому вопросу. И мы должны быть благодарными Дамаску и Асаду за эту поддержку», – сказал Лазански.

Как сообщает официальный сайт СПЦ, «Патриарх высоко оценил принципиальную и крепкую поддержку президента Сирии в вопросе Косово». Башар Асад со своей стороны отметил, что у двух стран много общего. «То, чему Сербия и Сирия подвергаются в смысле иностранного вмешательства и попыток подрыва суверенитета, как и упорство двух стран, представляют солидную основу для создания народного диалога и сотрудничества», – заявил президент арабской республики, которая находится под санкциями Евросоюза и США и против которого международные организации пытаются выдвинуть обвинения в военных преступлениях.

Зияд Бечирович из Международного института по исследованию Ближнего Востока и Балкан г. Любляны полагает, что речь идёт о поиске союзника по косовской проблеме в лице сирийской власти, которую поддерживает Россия.

«Когда дело касается Патриарха Сербской Православной Церкви, это всегда вопрос Косово, косовских святынь и Брюссельского диалога. Это поиск союзников на Ближнем востоке, а у Сирии традиционно сильные христианские ячейки в обществе», – отметил словенский профессор, хотя и назвал рискованным шагом заручаться поддержкой президента Асада, которого на Западе называют преступником.

Между тем Лазански не считает возможным толковать встречу сербского Патриарха и президента Сирии в контексте отношений Сербии с мировыми силами.

«Насколько мне известно, по официальным сообщениям Америка и Россия борются в Сирии против терроризма. Сербия тоже борется против терроризма, не вижу, в чем проблема. Мы не можем оставаться нейтральными по вопросу событий в Сирии. У нас дипломатические отношения с этой страной. Как и у семи стран Евросоюза на данный момент», – отметил Лазански, который сам в 2016 году делал интервью с Асадом.

Сирийский вооруженный конфликт начался в 2011 году. Он повлёк за собой сотни тысяч погибших, а миллионы беженцев были вынуждены оставить свои дома. В 2015 году мигрантская волна из Сирии достигла Сербии, власти которой организовали помощь и дали убежище этим людям.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.06.19

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