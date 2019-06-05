Премьер-министр Сербии готова к встрече с приштинским дьяволом

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что не откажется от своих слов о том, что во властных структурах Приштины есть люди, которые «спустились с гор». Об этом глава правительства сказала в эфире государственной телекомпании РТС. При этом она подчеркнула, что ее слова не распространяются на албанский народ.

Брнабич, слова которой цитирует портал «Балканист.ру», также уточнила, что у неё «нет никакого уважения к Хашиму Тачи и Рамушу Харадинаю» («президенту» и «премьер-министру» самопровозглашенной республики). «Больше всего хотела бы никогда не встречаться с Харадинаем, потому что вы знаете, за какие ужасные преступления его судили, но ради интересов Сербии я должна [встречаться] хоть с дьяволом», – заявила она.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от заявленной на начало июля встречи представителей Белграда и Приштины в Париже, премьер-министр отметила, что «раз она будет организована Францией, мы будем там».

Ранее, 30 мая, «министр иностранных дел» Косово Беджет Паколли заявил, что премьер-министру Сербии будет запрещен въезд на территорию самопровозглашенной республики из-за «ее оскорбительных высказываний в адрес жителей».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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