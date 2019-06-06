«Великая Албания»: Приштина готовит референдум о присоединении Прешевской долины

«Депутаты» так называемого «парламента» Приштины Арбан Абраши и Найт Хасани поддержали идею объединения сербских районов Буяновца, Прешево и Медведжи с Косово, а также заявили о намерении настаивать на включении этого пункта в переговоры Белграда и Приштины, очередная попытка которых состоится в начале июля в Париже.

«Мы поддерживаем волю (албанских) граждан «Прешевской долины», которые выражают желание присоединить «долину» к Косово», – заявил «депутат» приштинского «парламента» от Демократической партии Косово Хасани в ходе поездки в Буяновац.

Представитель оппозиционного Демократического Союза Косово Абраши со своей стороны сообщил, что «вряд ли найдётся в Албании политик, который возразит против» такой идеи «объединения».

После встречи с главой муниципалитета и местными политиками, запрос о референдуме, где граждане проголосуют по вопросу присоединения так называемой Прешевской долины к Косово, планируется передать в «парламент» самопровозглашенного государства.

«Прешевская долина»– это политический термин, обозначающий район на юге Сербии, включающий в себя три города – Прешево, Буяновац, Медведжа, где проживает преимущественно албанское население. Экстремистски настроенные деятели называют этот край «Восточное Косово», хотя эта территория находится и всегда находилась в сербских границах. Тема присоединения этого региона к Косово всплыла недавно, когда «президент» Косово Хашим Тачи заявил о необходимости «собрать всех албанцев под один зонт», продвигая идею создания «Великой Албании».

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 05.06.19

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