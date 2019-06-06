«Я этого не стыжусь»: президент Сербии сделал важное заявление по Косово

Сегодня президент Сербии Александр Вучич подтвердил приверженность идее разграничения косовской территории, назвав это «абсолютно здоровым решением для Сербии и сербов».

«Я за разграничение и этого не стыжусь, но сербы против этого, и я понимаю послание народа. Мы не готовы услышать правду о Косово, даже когда её знают все. Люди не хотят принимать это, потому что это затрагивает их чувства», – сказал сербский лидер в эфире телеканала «Прва».

Вучич также уточнил, что по этому вопросу будет проведён референдум: если будет что предложить народу вместо разграничения, но «других предложений в настоящее время нет».

Говоря о предстоящем заседании Совета Безопасности ООН о положении дел в Косово после вторжения подразделений албанского спецназа на территории с сербским население, президент Сербии сказал, что обсуждение в Совбезе ООН всегда важное «статусное» событие. При этом он отметил, что предстоящая 2 июля встреча с представителями Приштины в Париже, организуемая французским президентом Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, «гораздо важнее», хотя он не уверен, что она вообще состоится.

Президент Сербии также заявил, что на предстоящей международной конференции GlobSec по безопасности в Центральной Европе, которая начнёт свою работу завтра в Братиславе, на панели о будущем диалога Белграда и Приштины он скажет правду. По его словам, для продолжения переговоров необходимо, чтобы США заставили албанские власти края отменить пошлины на сербские товары. «Я еду туда освобожденный от любой вины и ответственности за то, что происходит в Косово», – подчеркнул Вучич.

Сербский лидер уточнил, что на этой конференции будет присутствовать и «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи, но у него не будет личной встречи с ним.

Белград, Катарина Лане

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