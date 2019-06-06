Сербская оппозиция рассыпается на части: ещё «один из» покидает митинги

Накануне «юбилейного» митинга сербской оппозиции, которая 8 июня намерена отметить полугодовое «отстаивание» на улице своих интересов, антиправительственное движение продолжает распадаться. Сегодня брат Сергея Трифуновича, лидера «Движения Свободных Граждан» – Бранимир Трифунович заявил, что прекращает свою протестную деятельность. О причинах он сообщил сербскому журналу «Недельник».

«Продолжаю считать ошибкой то, что протесты негражданские. В тот момент, когда я это понял, решил устраниться. Так будет лучше и для меня, и для тех, кто меня поддерживал», – заявил Трифунович, который ранее считался активным участником митингов «1из 5 миллионов» и их организатором. По его словам, он решил не участвовать в митингах после собрания у Секретариата президента, поскольку тогда заметил «ослабление силы, идеи, решимости, воли».

Политик также отметил, что инициаторы митингов хотели бы дальше преподносить протесты как гражданские, но, увы, запал иссяк. «Мы должны были сохранить их как гражданские, и чтобы оппозиция подключилась и держалась того же. Тот гнев и раздражение народа были намного сильнее сил оппозиции», – подчеркнул он.

По словам Трифуновича, ещё перед тем, как оппозиция вломилась в здание гостелерадиокомпании, появились первые признаки политизации протестов. «Я верю, что оппозиция была в нетерпении вернуться и все взять в свои руки, политизировать все требования, чтобы хоть на что-то опереться», – отметил он.

Трифунович сказал, что он по-прежнему уверен, что необходимо менять власть, хотя до сих пор ему не ясно, сколько на самом деле людей поддерживает действующего президента Сербии Александра Вучича.

Заявление, впрочем, особого всплеска эмоций в рядах оппозиции не вызвала. По-видимому, многие ожидали подобных действий от лидеров протестов. «Он хотя бы искренне говорит, в отличие от Джиласа, который месяцами скрывался и даже выступать на публике не умеет», «Сейчас сила оппозиции равна нулю, и с каждым днём падает все ниже», «он забыл о том, что мы живём при капитализме, а это значит, что перемены может устроить та партия, которая получит большинство на выборах. Это значит, что гражданские протесты без партии сами нежизнеспособны. Я надеялся, что появятся новые люди, но нет. Вы там в Белграде себе представить не можете, как они одичало разъезжают по провинции!» – прокомментировали заявление Трифуновича пользователи социальных сетей.

Белград, Катарина Лане

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