Глава МИД Сербии оказался замешан в скандале с американскими долларами

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич спровоцировал международный скандал, написав на стодолларовой купюре самую известную в своей стране фразу – «Косово – это Сербия» – во время Интернет-челленджа, в рамках которого пользователи соцсетей таким образом высказывают позицию Белграда по косовской проблеме.

После того как фотография сербского министра с подписанной купюрой появилась в соцсетях, негативно отреагировало посольство США, которое посоветовало Дачичу не портить деньги и следовать советам Бенджамина Франклина. «Вместо того чтобы портить купюру с портретом великого американского учёного и государственного деятеля, министру Дачичу следовало бы подумать над его фразой: «Воюй со своими пороками, живи в мире со своими соседями», – говорится в заявлении американского диппредставительства в Белграде.

Между тем Дачич парировал это обвинение ответным заявлением. В комментарии «Спутнику» глава сербской дипломатии подчеркнул, что «не уничтожал купюру, не оскорбил Бенджамина Франклина, а поступил полностью согласно идее того великого американского ученого и государственного деятеля».

«Сербия всегда будет бороться против любой порочной и ложной наркодержавы и всегда стремиться к миру со своими соседями. Сербия никогда не станет рассматривать собственную территорию, как соседнюю, чего не сделает и Америка. И не сделал бы Бенджамин Франклин. То, что сделал я, это уважение универсального принципа всех признаниях государств. Как США, так и Сербии», – заявил Дачич.

При этом глава МИД Сербии напомнил еще одну известную фразу Франклина: «Тот, у кого есть терпение, получит все, что желает», намекая на предстоящие переговоры по вопросу Косово и Метохии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 06.06.19

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