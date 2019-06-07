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Пятница, 7 июня 2019, 15:04 мск

Новости Балканы

Назначен новый посол Сербии в России

Сегодня президент Сербии Александр Вучич назначил нового посла в России. Согласно указу главы государства, в должность вступит депутат Сербской прогрессивной партии, военный журналист Мирослав Лазански.

Лазански родился в городе Карловац в 1950 году. Работал военным комментатором в крупнейшем сербском издании «Политика», побывал в горячих точках Афганистана, Бейрута, Чечни, Ливии, Сирии, следил за развитием Ирако-Иранского конфликта, интервьюировал многих советских легендарных маршалов, а также известных на весь мир военачальников Бернарда Роджерса, Джона Галвина, а так же записал интервью с президентом Сирии Башаром Асадом.

Лазански с 2016 года является депутатом Народного парламента и возглавляет Комитет по сотрудничеству с Сирией.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 07.06.19

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