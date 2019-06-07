Торговали человеческими органами: в Косове закрыли частные больницы

В связи с подозрениями в незаконной торговле человеческими органами закрыты четыре больницы Приштины. Против 17 медицинских работников и сотрудников выдвинуты уголовные обвинения.

Исполняющая обязанности главного инспектора здравоохранения в Министерстве здравоохранения самопровозглашенной республики Косово Нора Красничи заявила, что во время проверки в этих частных клиниках было установлено, что они занимались незаконной деятельностью, а найденные там замороженные человеческие клетки были переданы в отдел гинекологии косовского университетского клинического центра для сохранения.

Представитель полиции самопровозглашенной республики Косово Бакки Келяни по своей стороны подтвердил, что сотрудники отдела по борьбе с торговлей человеческими органами во время осмотра выявили ряд преступных действий, в том числе незаконную пересадку и торговлю человеческими органами и клетками.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 07.06.19

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