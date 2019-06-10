Запад «отмывается» после провокации косовоалбанского «спецназа»: «Мы не были осведомлены!»

Руководство международного контингента НАТО в Косово – КФОР – накануне сегодняшнего заседания Совета Безопасности ООН по инциденту в Косово и Метохии пытается «сохранить лицо». Пресс-секретарь миссии Винченцо Грассо заявил, что КФОР не был оповещён о готовящейся акции косовской «полиции».

«Та операция готовилась полицией, и ни в одной стране мира полиция не сообщает о подобного рода мероприятиях, поэтому мы не были оповещены о ней. И никогда мы бы не заявили, что мы оповещены, и никогда бы не оповестили об этом кого-то ещё», – сообщил Грассо в программе «Свободно по-сербски».

Комментируя сообщения СМИ о том, «КФОР знали о готовящейся акции в Косово», он также заявил, что ранее его слова были неверно интерпретированы. В то же время Грассо подчеркнул, что расценивает ту провокацию как легальную полицейскую операцию против криминала, и беспокоиться в данном случае стоит только преступникам.

«Люди должны содействовать полиции в таких случаях и не повышать градус напряжения, чтобы не допустить эскалации насилия», – считает пресс-секретарь КФОР. По его оценке, в целом та спецоперация прошла мирно во всех населенных пунктах, кроме Зубиного Потока. «Там случилось следующее: полиция приближалась к Зубиному Потоку, у них с собой не было тяжелого вооружения и автоматов, когда в них начали стрелять. Один полицейский был ранен, а после была заблокирована дорога. Полицейские были вынуждены призвать на помощь спецназ, и тогда уже начался инцидент, который, слава богу, был изолирован».

Комментируя частые заявления отдельных политиков в Белграде о том, что спецназ по договору с НАТО не может войти на север Косово без разрешения КФОР и согласия местных общин, Грассо сообщил, что такого соглашения не существует и косовская полиция может передвигаться свободно по территории края и осуществлять законные спецоперации.

«Имелся в виду договор между тогдашним «премьером» Хашимом Тачи и генсеком НАТО Расмусеном о том, что косовские силы безопасности перед размещением на севере Косово должны получить разрешение КФОРа и оповестить местные власти. Но такого никогда не было», – уточнил Грассо.

Говоря о ситуации в Косово и Метохии, он также отметил, что в целом обстановка стабильна и нет серьёзных угроз нарушению мира. «Не существует реальных физических угроз безопасности, но есть риторика и пропаганда, которые вызывают волнение среди людей, безосновательно создают напряжение, и это, по нашему мнению, и есть угроза стабильности. Эта риторика идёт с обеих сторон», – сказал Грассо.

Он также сообщил, что сообщения СМИ о формировании армии Косово не совсем точны, так как принятие тех законов, которые относятся к косовским силам безопасности и формированию «министерства обороны», не значит, что Приштина создала армию.

«Недостаточно иметь закон, написанный на бумаге, необходимо все процедуры провести через косовские органы власти, на это уйдёт десять лет», – сказал пресс-секретарь КФОР.

Сегодня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН будут рассматривать инцидент в Косово и Метохии, когда во время «спецоперации косовоалбанской полиции против вооруженной преступности» пострадал российский сотрудник миссии ООН.

Как сообщал «Новый День», 28 мая в 6 часов утра косовский «спецназ» ROSU напал на сербские общины, разгоняя людей слезоточивым газом, резиновыми дубинками, шумовыми гранатами. В перестрелке пострадали трое людей. Были задержаны более 20 человек, в том числе российский гражданин – сотрудник международной миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков. С травмами головы его доставили в местную больницу. Албанские власти Косово утверждают, что россиянин якобы «был замаскирован под дипломата», а его целью было «помешать полиции».

МИД России выступил с осуждением действий Приштины, назвав это ЧП провокацией, направленной на обострение межнациональной розни, что лишает смысла многолетние усилия международного сообщества по мирному постконфликтному урегулированию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 10.06.19

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