Генсек НАТО шокировал сербов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал шокирующее заявление относительно бомбардировок Югославии в 1999 году, которое вызвало широкий резонанс в Сербии. В интервью сербскому изданию «Политика» он, в частности, сказал, что Североатлантический альянс с помощью разгрома суверенного государства якобы защищал сербский народ.

«История показала, что бомбардировки 1999 года Союзной Республики Югославии были легитимны, необходимы, так как это остановило насилие. Беженцы могли вернуться домой, КФОР помогал создать в Косово безопасное и надежное окружение для всех, включая сербское население», – сказал генсек НАТО, слова которого цитирует «Балканист.ру».

«Знаю, что НАТО все ещё вызывает неоднозначное отношение в Сербии. Многим все ещё больно вспоминать воздушную кампанию 1999 года. Ещё тяжелее тем, кто тогда потерял близких. Каждая потерянная невинная жизнь – трагедия. Мы глубоко сожалеем по этому поводу», – добавил также Столтенберг.

Генсек НАТО утверждает, что та кампания якобы «не была направлена против сербского народа». «Наоборот, ее целью было защитить мирных граждан во всем регионе, остановив деятельность режима Милошевича, которого осудило международное сообщество. Мы не смеем забывать события прошлого, но мы должны извлечь уроки и идти вперёд», – подчеркнул Столтенберг.

При этом он высоко оценил сотрудничество Сербии и НАТО и добавил, что оно полезно для обеих сторон и всему региону. «Мы полностью уважаем позицию военного нейтралитета Сербии. Как показывают примеры Австрии, Швеции и Финляндии, военный нейтралитет и сотрудничество с НАТО не исключают друг друга», – заметил генсек НАТО и констатировал, что Альянс – это якобы позитивная сила в создании международного порядка в условиях непредвиденных вызовов для мировой безопасности.

Интервью вызвало шквал негативных эмоций в Сербии, которая в этом году «отмечает» 20-ю годовщину со дня бомбардировок и с болью вспоминает жертв, среди которых дети и старики.

Председатель движения «Сербская Лига» Александр Джурджев назвал позорным заявление генсека Альянса. «Бомбардировки НАТО 1999 года Сербии и Черногории – это преступление против человечества. Огромный позор Европы и всего цивилизованного мира. НАТО не смог победить сербов и навлёк на себя позор, от которого не в силах отмыться до сих пор. Единственный способ реабилитироваться для Альянса – это оставить Косово и Метохию и предоставить Сербии возможность самой навести порядок в этой части собственной территории», – заявил сербский политик.

Читатели издания разделили это мнение и единодушно осудили интервью Столтенберг: «Нас ранят не столько бомбардировки, сколько та ложь и лицемерие, с какими вы спекулируете на эту тему!», «С такими приятелями и враги не нужны!», «Напомню вам, что беженцы появились ПОСЛЕ бомбардировок», «Насилие не остановлено, оно все ещё длится в Косово и Метохии, беженцы не вернулись по домам, а вы финансируете и поддерживаете террористов!».

«Тотальная наглая ложь! Албанцы из Косово и Метохии организованно покинули страну после объявления нападения на Сербию. Вернулись туда и сейчас их там больше, чем было. А что с сербскими беженцами после военных операций «Буря» и «Вспышка», что с погромами и этническими чистками сербов из Косово и Метохии в 2004? Сербы не вернулись обратно, и никого это не волнует! Почему вы бомбили гражданские объекты и инфраструктуру суверенной страны? Кроме того, ООН никогда не поддержало эту чудовищную акцию! Последствия того страшного бессовестного нападения, когда Сербию 78 дней поливали тысячами тонн обедненного урана, будут проявляться ещё сотни лет!» – выразили возмущение читатели издания.

«Нелегитимно, никого не спрашивая, без одобрения оккупировали часть страны, устроили на ней новое государство, никого не спасли, наоборот, заставили страдать, разорили страну, демонстрировали грубую силу и беззаконие, а все чтобы добиться своих геостратегические целей, а теперь ещё и зовутся нашими друзьями! Инвестируют десятки миллиардов, а уничтожили сотни! Годами финансировали пропаганду, выставляли нас злодеями и дикарями на весь мир, и это те, кто в последние 500 лет ограбили полземного шара! Те, кто сотни миллионов человек уничтожили на всех континентах своей томагавк-демократией!» – сербские читатели камня на камне не оставили от «дружественной» речи секретаря Альянса.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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