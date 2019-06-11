План Приштины раскрыт: захват «Трепчи» и взрывы на севере Косова

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич раскрыл один из возможных сценариев развития событий вокруг Косова. По его словам, есть информация о планах Приштины захватить промышленный комплекс «Трепча» и устроить взрывы на севере Косово.

«Есть информационные данные о том, что приштинская сторона намерена предпринять односторонние действия, которые могут спровоцировать дестабилизацию на севере Косово. Одной из таких акций была эта якобы полицейская операция, в которой было задействовано более 70 боевых машин, применена сила, произведены аресты и тому подобное» – сказал Дачич в интервью «Голосу Америки» после заседания Совета Безопасности ООН.

Глава МИД Сербии утверждает, что следующая цель – атака на горнодобывающий комплекс «Трепча», как он выразился, «захват Трепчи». «Одной из целей может быть подбрасывание различных взрывных устройств по всему северу Косово и Метохии. Есть такие сведения, и мы поделились ими с западными партнерами, и они все это знают. Это большая проблема, и поэтому я предупредил КФОР, потому что их задача – защитить всех граждан, независимо от того, являются ли они сербами или албанцами, и предотвратить нападение на север Косово. Если КФОР этого не сделает, мы подвергаемся высокому риску дестабилизации ситуации во всём регионе», – подчеркнул Дачич.

Министр иностранных дел Сербии также отметил, что все с большим интересом и вниманием слушали эту информацию, и большинство в Совете Безопасности ООН понимает, что необходимо сохранить мир и стабильность в регионе и продолжить диалог.

«Мы бы не хотели столкнуться с ситуацией, когда силы KФОР не захотят выполнять то, что должны, потому что тогда возникнет вопрос – есть ли для Сербии хоть какой-то смысл в резолюции 1244, если они не будут защищать сербов. Тогда Сербия сама должна защищать свой народ. Это приводит нас все дальше и дальше к эскалации проблемы. Вот почему я думаю и надеюсь, что до этого не дойдет, и мы постоянно предупреждаем, что такие амбиции Приштины должны контролироваться, и эти планы нужно предотвратить, чтобы в регионе не было нового обострения. Мы не хотим обострения, мы хотим продолжить диалог и прийти к решению», – сказал Дачич.

По его словам, в Совете Безопасности ООН подавляющее большинство членов за то, что введённые Приштиной 100-процентные пошлины на сербские товары должны быть отменены.

По поводу публикации его фотографии со 100-долларовой купюрой, на которой он написал «Косово – Сербия», Дачич сказал, что такого шума не было бы, если бы он написал, что «Косово не Сербия». «Кто-то сказал мне, что я уничтожаю активы США, но я написал это на купюре, которая не принадлежит американцу. В отличие от них, я не сбрасывал бомбы с обедненным ураном», – заявил Дачич.

Нью-Йорк, Катарина Лане

Нью-Йорк. Другие новости 10.06.19

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