Как Билл Клинтон: Мадлен Олбрайт станет памятником в Косово

Бывший «президент» самопровозглашенной республики Косово Атифете Яхьяга объявила, что на праздновании 20-летия с момента вступления сил НАТО в край будут присутствовать бывший американский президент Билл Клинтон и экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

Яхьяга заявила, что 12 июня на площади Скендербега состоится центральное мероприятие, после которого будет открыт памятник Мадлен Олбрайт, и пригласила «граждан» самопровозглашенной республики прийти на мероприятие «20 лет свободы», организованное властями Приштины, потому что, как она сказала, речь идет об исторической дате для Косово.

Стоит отметить, что памятник Биллу Клинтону в Приштине на бульваре его имени был установлен в 2009 году. Это статуя шестиметрового экс-президента США, держащего в руках документ, разрешающий ввод американских войск в Косово.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 11.06.19

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