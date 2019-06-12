Косовары поклонились Биллу Клинтону в благодарность за «свободу»: на очереди – Олбрайт

Сегодня в Приштине бывший американский президент Билл Клинтон назвал Косово примером демократии, заслуживающим членство в ЕС и НАТО. «Весь мир должен учиться у Косово, как жить в мире с соседями», – заявил Клинтон, не упомянув, что тогда с подачи Вашингтона и НАТО была разгромлена суверенная Югославия в нарушение всех международных норм.

Как считает экс-президент США, «Косово заслужило быть членом ЕС и НАТО». «Я буду всегда гордиться тем, что был президентом тогда, когда вам был необходим тот, кто мог сказать: нет этническим чисткам! Нет оставленным домам и убийствам мирного населения!» – заявил Клинтон, который находится в Косово с визитом по случаю 20-летия присутствия НАТО в самопровозглашенной республике.

Экс-руководитель США встретился с «президентом» Хашимом Тачи, который наградил его «орденом Свободы» и назвал Клинтона символом доверия, оптимизма и надежды для граждан Косово. Тачи также заявил, что Клинтон «объединил мир против неправды» и стал «самым упорным политиком, боровшимся за свободу Косово».

«Низкий поклон вам за свободу Косово. Выражаем глубокую благодарность США за останавливание этнических чисток и возвращение косовских граждан в их дома, спасибо за то, что помогли построить новую жизнь и мир», – поблагодарил косовский «президент» Клинтона.

Кроме того, сегодня в Приштине пройдёт праздничная манифестация и открытие бюста экс-главе Госдепа США Мадлен Олбрайт на площади, которая носит ее имя.

Приштина, Катарина Лане

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