Сербская оппозиция получила новые указания в американском посольстве

Лидеры оппозиционного блока «Союз за Сербию» Драган Джилас, Вук Еремич и Бошко Обрадович, которые возглавляют антиправительственные протесты в Сербии, провели очередные переговоры в сербском посольстве США с заместителем помощника государственного секретаря Мэтью Палмером, послом США Кайлом Скоттом и политическим советником Дэвидом Геренбеком.

По данным сербских СМИ, главной темой этой встречи стала ситуация в Косово и Метохии. Как сообщается, представитель Госдепа США Палмер настаивал, что Косово – это независимое государство и Сербии пора открыть глаза на реальное положение дел, передает «Балканист.ру».

«Палмер потребовал от присутствующих оппозиционных лидеров, чтобы они заняли официальную позицию примирения в решении косовской проблемы и использовали каждый случай, чтобы доказать опасность идеи разграничения территорий сербов и албанцев в Косово, так как новая перемена границ на Балканах может вызвать хаос», – утверждает источник и отмечает, что Джилас, Еремич и Обрадович молча слушали наставления американских дипломатов.

Как свидетельствует тот же источник, сербская оппозиция просила о логистической, финансовой и медийной поддержке от Запада для продолжения демонстраций на территории Сербии, объяснив, что протесты быстро угаснут без подпитки извне.

«Драган Джилас просил ещё и о том, чтобы американцы надавили на власть в Сербии и обеспечили оппозиции возможность оказаться в эфире частных телекомпаний и на страницах частных газет», – отметил источник сербского издания «Информер» и уточнил, что американцы не стали слушать доклад оппозиционеров об их ближайших планах и запросах о помощи.

По данным сербских СМИ, это был уже пятая встреча сербских оппозиционеров с американскими дипломатами за последние три года. В этой ситуации, отмечает издание, нет ничего удивительного, что лидер «Дверей» Обрадович больше не защищает в своих общественных выступлениях идеи своего движения и не критикует ни США, ни резонансные заявления посла США в Сербии.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 13.06.19

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