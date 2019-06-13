«Оговорка» по Юнкеру: председатель Еврокомиссии признал Великую Албанию

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер спровоцировал громкий дипломатический скандал, когда после переговоров с албанским премьером Эди Рамой во время пресс-конференции фактически включил Косово и Метохию в состав Албании.

Юнкер, отвечая на вопрос о «Великой Албании» и заявлениях политиков из Тираны и Приштины, заявил, что «нет смысла заранее осуждать то, что некоторые предсказывают на западных Балканах между Албанией и Северной Македонией», не упомянув вообще Косово, как будто, этот край уже входит в состав Албании.

При этом Юнкер предостерег Албанию от попыток объединения с Северной Македонией. «Это нереализуемо и только может навредить процессу объединения континента», – сказал глава Еврокомиссии.

Журналистам в Брюсселе сначала показалось, что Юнкер, отвечая на вопрос об идее объединения Албании и Косово, оговорился, заменив «между Албанией и Косово» на «между Албанией и Северной Македонией». Тем не менее, уточнив, оговорился ли Юнкер, представители СМИ получили ответ от пресс-секретаря Еврокомиссии Маргаритис Шинас, что «речь шла именно о Северной Македонии».

Комментируя это заявление, дипломат Зоран Миливоевич отметил, что «Великая Албания» может стать реальностью с попустительства Запада. «Юнкер скоро уйдёт с этой должности, но наша проблема в том, что Запад играет в интересах албанцев и попустительствует их действиям, что в сущности однажды может привести к возникновению «Великой Албании», – предостерег он.

Сербский политолог Драгомир Анджелькович со своей стороны высказал мнение, что при подобном развитии ситуации Сербия вправе вернуть под свою юрисдикцию часть Косова. «Если Юнкер и остальные допускают великоалбанский проект, тогда наше законное право потребовать объединения с Республикой Сербской и возвращения части Косово под юрисдикцию Белграда. Напомню, перед саммитом Брдо-Бриони в Тиране Хашим Тачи, «президент» Косово и Эди Рама, премьер-министр Албании, говорили о национальном объединении албанцев и отмене границ между Албанией и Косово, и присоединению трёх районов юга Сербии косовской территории», – отметил эксперт.

Брюссель, служба информации РИА «Новый День»

Брюссель. Другие новости 13.06.19

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