«Нужны длинные стволы»: сербский оппозиционер призвал к революции

Бывший соратник сербских оппозиционеров Саши Янковича и Борко Стефановича – социолог Йово Бакич вновь спровоцировал скандал. В интервью еженедельному изданию NIN он призвал к революции и вооруженному захвату государственной теле-радиокомпании страны.

Журналист еженедельника напомнил ему, что раньше он выступал против вторжения Бошко Обрадовича и Драгана Джиласа в здание РТС во время демонстрации 16 марта этого года, на что Бакич заявил, что эта акция не была осуществлена должным образом.

«У них тогда не было длинных стволов, когда они ворвались. Если вы врываетесь туда, что вы будете делать без длинных стволов? Какова ваша цель? Заходите туда, а затем направляете длинный ствол вашему коллеге в голову и говорите: прочитайте подготовленный текст, мы только что взяли власть! В противном случае, если у вас нет длинных стволов, и вы ворвались в РТС, что вы хотите там делать?!» – сказал Бакич.

Напомним, Бакич не первый раз призывает к насилию и хаосу в Сербии. В апреле этого года в эфире телеканала «Аль-Джазира» он однозначно дал понять, что ему бы понравилась революция в Сербии.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 13.06.19

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