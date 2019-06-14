«Великая Албания» наступает: Черногория пытается присвоить сербские православные святыни

Министр обороны Сербии Александр Вулин жестко отреагировал на подготовку Черногорией закона о так называемой «свободе вероисповедания», согласно которому права владения церковным имуществом и недвижимостью перейдут государству.

«Правительству Черногории никто не запрещает выдумывать свою церковь, как она выдумала оккупацию со стороны Сербии. Властям в Подгорице не стоит ждать, что Сербия промолчит, когда будут отнимать святыни сербского народа», – заявил глава сербского оборонного ведомства, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Примечательно, что земли монастырей и церквей занимают едва ли не треть территории Черногории. Как предполагается, новый закон будет рассмотрен в конце июня, он уже вызвал осуждение Сербской Православной Церкви и Белграда. Президент Сербии Александр Вучич призвал ещё раз подумать и взвешенно подойти к его принятию, однако эта просьба вызвала резкую критику Подгорицы.

«Александр Вучич попросил их не отнимать святыни Сербской православной церкви и веру у православных сербов, когда «это единственное, что у них осталось». В ответ на просьбу государственного деятеля, беспокоящегося о судьбе сербов в Черногории, последовал выпад черногорских властей», – обратил внимание министр обороны Сербии.

Вулин также отметил, что «миролюбивая политика Александра Вучича не находит в Черногории ни союзников, ни собеседников», а черногорские сербы лишают прав на свои святыни.

Министр обороны Сербии также подчеркнул, что официальная Подгорица молчит о «Великой Албании». Когда албанский премьер-министр Эди Рама открывает и закрывает границы с Черногорией, это не вызывает комментариев, однако, по мнению Вулина, руководство страны с удовольствием вмешивается во внутренние вопросы Сербии и выступает за независимость Косово «с большим жаром, чем сама Албания».

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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