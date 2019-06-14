Политическое «реалити-шоу»: сербская оппозиция начала делить министерские портфели

Один из лидеров оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович в случае прихода к власти намерен возглавить министерство внутренних дел. Такие политические амбиции пугают многих граждан Сербии, поскольку за этим политиком закрепилась репутация агрессивного человека, который не гнушается нападениями на женщин и фашистскими высказываниями, пишет сербская газета Kurir.

Издание отмечает, что, создавая оппозиционный блок «Союз за Сербию» вместе с Драганом Джиласом, Обрадович планировал получить пост министра внутренних дел, сообщил Бранислав Югович, бывший член движения Социалистов и земляк Обрадовича, с которым знаком более тридцати лет. При этом Джиласу эта идея была не по нраву, но он согласился на такой вариант, поскольку ему было выгодно сотрудничать с Обрадовичем.

Как считает Югович, что оппозиционер нацелился на пост главы МВД из жажды мести: он хочет «гонять по улицам» тех, кто ему не платил рэкетирскую дань. Судя по его словам, первой жертвой арестов должен стать нынешний президент Сербии Александр Вучич и его брат Андрей, а также их отец Анджелько, после чего под стражу наверняка попадет нынешний министр внутренних дел Небойша Стефанович и его отец Бранко.

Один из руководителей Сербской прогрессивной партии Владимир Джуканович саркастически прокомментировал амбиции лидера «Союза за Сербию». «Это отличная кандидатура на этот пост, ему необходимо подумать, может быть стоит вернуть в МВД Агентство по защите информации (BIA) и возглавить не только полицию, но и тайные службы. А вообще, его амбиции можно кратко прокомментировать фразой: «мечтать не вредно», – заявил Джуканович.

«Таким людям, как Обрадович, место не в политике, а в реалити-шоу», – считает политолог Елена Вукоичич. По ее оценке, «человек, который демонстративно агрессивен и не может контролировать свои поступки, не имеет права возглавлять органы, отвечающие за порядок».

«Они (оппозиционеры) делят министерские портфели, хотя в их активе десять процентов избирателей. Поэтому вся их идея свергнуть власть более подходит для сценария голливудского фильма. То, что Бошко находится в парламенте, это уже сверх его способностей, поэтому о должности министра он может только мечтать», – заключила Вукоичич.

Напомним, Бошко Обрадович, сербский оппозиционер и один из лидеров «Союза за Сербию» возглавил нападение на государственную теле-радио-компанию РТС, выворачивал руку спикеру парламента Майе Гойкович и врывался выборов в офис избирательной комиссии, так как был недоволен результатами голосования.

Белград, Катарина Лане

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