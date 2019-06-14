Французские журналисты бьют тревогу: косовские власти подвергают сербов жесткой дискриминации

Влиятельная французская газета «Фигаро» опубликовала на десяти страницах обширный репортаж из Косово и Метохии под заголовком «Сербский дух противостояния». В публикации говорится, что на территории края происходят возмутительные события, а косовских сербов считают второсортными людьми.

Издание отмечает, что сербы в Косово и Метохии все ещё борются за выживание, вопреки тому, что их там всего осталось около ста тысяч человек, которые окружены двумя миллионами албанцев, а около 250 000 сербов были вынуждены оставить свои жилища. При этом «Фигаро» напоминает, что с 1999 года в Косово и Метохии, которое православные сербы считают своим Иерусалимом, уничтожено около 150 церквей, монастырей, и все это произошло во время и после воздушной агрессии НАТО, начавшейся без разрешения ООН.

Газета детально информирует своих читателей о недавнем нападении албанских «спецназовцев» на север Косово и Метохии, а автор статьи Жан Луи Трамбль называет эту акцию «брутальным празднованием годовщины присутствия международных сил» в крае.

«Официально целью была сеть коррупции и организованного криминала. Это рассмешит любого, кто знает Косово, ведь в него стекаются все возможные преступники и вершиться аферы. Тут торгуют людьми, органами, наркотиками и крадут автомобили», – говорится в статье.

Сербы сегодня, как описывает «Фигаро», группируются в анклавах и подвержены постоянным угрозам, но пытаются вынести трудные обстоятельства, сберегая богатое прошлое. Описывая положение сербов в Косово, автор «Фигаро» задается вопросом, идёт ли речь об апартеиде, дискриминации или, возможно, сегрегации. «В других местах международное сообщество всегда готово защищать человеческие права, и тут имеется в виду, прежде всего, Приштина. Сербов, кроме России, никто в мире не защищает. Благодаря безнаказанности и с одобрения США и ЕС, косовская власть все время усиливает давление», – пишет Трамбль.

«Фигаро» напоминает о ряде односторонних действий Приштины: введения 100-процентных таможенных пошлин на товары, произведённые в Сербии, постепенной отмены границ между Косово и Албанией, формирования профессиональной армии с констатацией факта, что сербы в Косово жертвы сил, чьи действия не несут ничего доброго.

Автор статьи также цитирует французского гуманиста, председателя общества «Солидарность за Косово» Арно Гуйона, который объяснил, почему ему с 10 сентября прошлого года Приштина запретила въезд в Косово и оказание помощи и поддержки сербскому населению.

«Мою машину практически полностью разобрали, а меня подвергли бессмысленному допросу два агента службы безопасности, приехавшие специально из Приштины. Операция длилась несколько часов, и в тоге завершилась запретом въезда и пребывания в Косово», – рассказал Гуйон. По его словам, в документе не указаны ни причины, ни мотивы запрета, так как он не совершил ничего противозаконного.

Французский правозащитник уверен: это стало возможным потому, что он старается донести западной общественности проблемы сербского народа в Косово. «Это меня не остановит, сербам в Косово и Метохии необходима помощь, их дух сопротивления не сломить», – заявил Гуйон.

Париж, Катарина Лане

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