Сербская оппозиция подтвердила: консультации с американцами ведутся регулярно

Лидер оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович подтвердил информацию о своей встрече в американском посольстве с заместителем помощника государственного секретаря США Мэтью Палмером. При этом он уточнил, что подобные консультации проходят регулярно.

«Мы обсуждали с Мэтью Палмером отчёт Европейской комиссии и состояние демократии в Сербии. За последний год я несколько раз участвовал во встречах с представителями не только Запада, но и Ближнего Востока», – отметил Обрадович в интервью газете «Данас».

Комментируя это признание, лидер Демократической партии Сербии Милош Йованович задался вопросом: с какой целью сербские оппозиционеры ходят на консультации к иностранным госчиновникам? «Я лично на встречу с Мэтью Палмером приглашён не был, но если бы получил приглашение, не пошёл бы», – подчеркнул он.

«Как же низко мы пали, что позволяем Америке решать, кто есть настоящий оппозиционер в Сербии. Демократическая партия Сербии не желает и не будет фаворитом ни одного иностранного посольства», – заявил Йованович.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.06.19

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