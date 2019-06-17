Косовская проблема: ЕС попытается ускорить решение

Накануне предстоящих в Париже переговоров Белграда и Приштины по косовской проблеме в Сербии выдвигаются новые предположения, каким образом западные «наставники» намерены ускорить буксующий процесс. По данным сербских СМИ, лидеры Евросоюза могут вспомнить о предложении 2005 года.

В начале июля Белград и Приштина планируют новую попытку переговоров, во время которой, как предполагается, Запад предоставит «дорожную карту» по косовскому вопросу, которая позволит обеим сторонам сохранить свободу действий в заданных рамках. Такой способ, по замыслу лидеров ЕС, может ускорить решение проблемы, пишут «Вечерние новости».

Издание напоминает, в 2005 году контакт-группа установила три основных принципа для переговоров по Косово и Метохии: нет разделу территорий, нет возврата к положению до 1999 года и нет присоединения Косово к соседним странам.

Бывший посол Сербии в Берлине и Вене Милован Божинович считает, что из действий главных игроков в переговорном процессе можно сделать вывод, что уже существуют некие рамки для диалога об окончательном решении косовской проблемы, и обе стороны находятся под давлением для достижения соглашения в заданных границах.

Комментируя призыв Белого дома в адрес Белграда и Приштины прекратить экстремистскую риторику и сосредоточиться на соглашении о взаимном признании, Божинович высказал мнение, что, если будут отменены пошлины и диалог продолжится, Сербии нельзя входить в новую фазу, пока не будет исполнено Брюссельское соглашение и не будут сформированы Сообщества Сербских Общин (ССО). «Было бы ошибкой позволить компромисс в том, что уже подписано. То, что Сербия за формирование ССО требует исполнительную автономию, это не что-то глобальное. И если это пропустить, аппетиты албанцев возрастут», – подчеркнул эксперт.

Дипломат Зоран Миливоевич полагает, что в нынешних обстоятельствах будет проблематично продолжить переговоры, если начальная позиция сохранится на выполнении Брюссельского соглашения и формировании ССО. «Возможно найти модель, при которой не было бы ни безусловного признания Косово, ни безусловного непризнания, а какое-то среднее решение. Признание Косово, как сообщается, не может быть основой для диалога. В принципах не может быть «признание, а потом все остальное», – отметил эксперт и добавил, что может быть только «все остальное, а после посмотрим, что делать с признанием».

По его мнению, Сербии необходимо заручиться гарантиями, которые касаются отношений с Западом и продолжения евроинтеграции. Миливоевич считает, что переговорный процесс не может касаться центральной Сербии, так как это тема не имеет отношения к диалогу.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 14.06.19

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