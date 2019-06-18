Косово «открыло врата ада»: надежда на ООН пока остается

Признание независимости вопреки международному праву «открыло врата ада». Такое заявление сделал депутат немецкого парламента из фракции «Альтернатива для Германии» Ханс-Йорг Мюллер в интервью сербской газете «Вечерние новости». По оценке политика, в косовской проблеме нужно вернуться в рамки Резолюции Совета Безопасности ООН.

Мюллер, слова которого цитирует «Балканист.ру», считает, что обсуждение перспектив Косова необходимо вернуть на площадку международной организации – единственное верное правовое решение по отношению и к ООН, и к Хельсинскому документу. При этом Мюллер недвусмысленно осудил агрессию НАТО по отношению Сербии, когда в 1999 в ней участвовала и Германия.

«Несмотря на то, что большая часть стран-участниц ЕС (среди них и Германия) признала независимость Косово, согласно Резолюции 1244 Совбеза ООН, это – автономия в границах Сербии. Признание Косово было допущено в то время, когда этот регион вашей страны находился под мандатом Совета Безопасности ООН», – подчеркнул немецкий парламентарий.

На вопрос, какое место на самом деле занимают Балканы в политике Берлина и Брюсселя, политик сказал, что «правильным по отношению к Балканам в политике Берлина стало бы уважительное партнёрство с шансом на развитие стран региона». Однако при этом Мюллер обратил внимание, что «Брюссель и Берлин слепо следуют американской политике, которая, опять же, ищет свой интерес».

Как считает депутат Бундестага, Америка пользуется нестабильностью, чтобы Германию и Европу держать «на коротком поводке», а Россию – подальше от Европы. «Немецкие власти, играя роль американской армии, уже десятилетиями не способны вести внешнюю политику», – констатировал Мюллер, комментируя ожидания немецких политиков, которые с почестями встречают косовского «премьера» Рамуша Харадиная.

Отвечая на вопрос о возможных переменах в немецкой внешней политике, парламентарий отметил, что Германии как государству, прежде всего, необходимо стать самостоятельным, и только после этого оно сможет играть конструктивную роль в Европе. «Ангела Меркель не делает ничего хорошего для Германии – только для США. Предлагаю ей сменить гражданство и на следующих выборах выдвинуться кандидатом от Демократической партии. Только так она сможет победить Трампа и возглавить страну своей мечты», – язвительно сказал Мюллер.

Комментируя перспективы Сербии войти в Евросоюз, депутат сказал, что не хотел бы реализации этого проекта. «Средства (немецких) налогоплательщиков исчерпаны, поэтому, ради благополучия моих соотечественников, я бы не хотел вхождения Сербии в Евросоюз. Это экономический аргумент. С политической же точки зрения я завидую Сербии, что она не американская колония, а гордая держава!» – заявил Мюллер.

Говоря о нынешних отношениях Сербии и Германии, депутат Бундестага отметил, что «им много чего не хватает», а именно – более крепких экономических и политических связей, а также обратил внимание на кризис в ЕС. «Кризис – это последствие централизации Европы и тоталитаристского отношения к людям в странах-участницах. Выхода есть два: или конец тоталитарной европейской супердержавы, или обновление суверенных национальных стран», – считает Мюллер.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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