Парламентские выборы в Сербии: президент Вучич ожидает провокаций

Предстоящие в марте-апреле следующего года парламентские выборы в Сербии будут сопровождаться провокациями и давлением на действующее руководство страны. Об этом заявил президент республики и лидер Сербской прогрессивной партии Александр Вучич. По его словам, наверняка появится много призывов к «избиениям, вооружённому нападению и электропилам».

В интервью телеканалу «Пинк» сербский лидер, слова которого цитирует «Балканист.ру», также отметил, что наряду с провокациями местной оппозиции следует ожидать прессинга со стороны оппонентов Белграда.

«Для нас выборы будут трудными: будет прессинг извне – от тех, кто хочет ослабить позиции Сербии и Сербской прогрессивной партии, чтобы заполучить возможность снова управлять нашей страной. Начнётся давление и изнутри – со стороны тех, кто хочет снова воровать», – заявил Вучич.

В то же время президент Сербии выразил надежду, что даже в тяжелых условиях граждане страны сделают правильный выбор. «Совершат шаг вперёд к надежному будущему Сербии. Если мы будем трудиться, уверен, мы завоюем тяжелую, неизвестную, но в любом случае – победу», – сказал Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 20.06.19

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