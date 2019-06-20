Косовары травят сербов химическими отходами

Директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич обратился к международным организациям с требованием призвать к ответственности власти Приштины, которые позволили в обход закона складировать опасные химические отходы в сербском анклаве Гораждевац.

«Это ещё один поступок властей в Приштине, который грозит физическим уничтожением сербов в Косово и Метохии и демонстрирует, насколько политические представители косовских албанцев равнодушны к созданию атмосферы доверия и устройству совместной жизни в Косово и Метохии», – заявил Джурич.

В этой связи он напомнил, что 24 мая в селе Гораждевац на бывший полигон комбината кожи и обуви с полицейским сопровождением было привезено 20 бочек с отходами опасных химических веществ. Как выяснилось, территория предприятия ранее принадлежала церковной общине села, но в 2007 году была сомнительным образом приватизирована албанской фирмой.

По словам Джурича, владельцы собираются складировать и впоследствии уничтожать здесь 80 бочек опасных химических отходов.

«Местные жители организовали мирные протесты с требованиями вывезти опасные вещества из Гораждеваца в специально отведённое для подобных целей место. Однако сегодняшнее прибытие в Гораждевац ещё четырёх грузовиков с очередной партией химических отходов подтверждает подозрения местных жителей о том, что приштинские власти в курсе происходящего», – выразил возмущение директор Канцелярии по делам Косово и Метохии.

Джурич обратил внимание, что Гораждевац – это маленький сербский анклав в Косово и Метохии. «Местные сербы живут в постоянном страхе перед насилием и грабежом. Складирование опасных отходов здесь не случайность, а вероломное давление на сербское население с целью выжить его с территории», – констатировал он.

В этой ситуации Джурич призвал международные организации и КФОР отреагировать и принять меры, чтобы опасные отходы были вывезены из села. «Тем более что решение, которое албанский владелец фирмы «Свис» получил от соответствующего министерства, не предполагает складирование и уничтожение таких химических отходов на территории села Гораждевац», – подчеркнул директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии.

Белград – Приштина, Катарина Лане

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