Албанцы не готовы: переговоры Белграда и Приштины будут сорваны

Намеченные на начало июля в Париже переговоры Белграда с представителями самопровозглашенной республики Косово при посредничестве лидеров ЕС не состоятся. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в интервью сербскому телеканалу «Пинк». По его оценке, срыв возобновления диалога составляет 99%.

«Я думаю, албанцы не готовы говорить ни о чем важном. Они хотели особым способом отправить сообщение немцам и французам, что европейцы не те, кто нужен для решения проблемы Косово», – подчеркнул Вучич.

Сербский лидер обратил внимание, что Приштина всеми своими действиями показывает, что этим процессом должны управлять только США.

В то же время Вучич отметил, что в косовском вопросе Сербия ведет себя конструктивно, но не хочет вступать в такие переговоры, когда сначала Белград должен признать независимость самопровозглашенного Косова, и только после этого говорить об отмене пошлин на сербские товары, введённых албанскими властями края. Это, по его словам, нереально, а немцы и французы тоже хорошо понимают сложившуюся ситуацию.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.06.19

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