Безрезультатно: оппозиционный бойкот сербского парламента выдыхается

Количество оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания парламента Сербии, сокращается. В рядах партий из блока «Союз за Сербию», который был самым большим сторонником этой идеи, все громче звучат требования вернуться к парламентской работе.

Как пишет сербское издание «Вечерние Новости», больше всего неудовлетворенность нынешними действиями оппозиции чувствуется среди представителей Демократической партии, в которой состоит большое количество депутатов. Её члены Гордана Чомич, Александра Ерков, Наташа Вучкович, Драголюб Мичунович, Балша Божович, Майя Виденович и Радослав Милойчич Кена предлагают партийному руководству «отменить» решение о бойкоте. При этом некоторые парламентарии уже возобновили работу в комитетах Скупщины.

Источники издания утверждают, что демократы не видят перспектив в сотрудничестве с лидером «Партии свободы и справедливости» Драганом Джиласом, который оказывает большое влияние на лидера Демпартии Зорана Лутовца. Один из аргументов состоит в том, что именно партия Джиласа получает наименьший ущерб от бойкота, поскольку в парламенте нет представителей его партию, тогда как демократы становятся еще более невидимы для общественности.

Депутат Джордже Вукадинович публично выступил за переосмысление бойкота. «Я лично буду применять «избирательный бойкот», буду присутствовать на обсуждении тех тем повестки дня, которые считаю важными, и где мне есть, что сказать. И остальная часть оппозиции может подумать о том, чтобы вернуться условно и проверить есть ли какие-то изменения в работе парламента», – заявил политик.

Лидер «Новой партии» Зоран Живкович тоже считает, что депутаты от оппозиции более опасны для власти, когда работают непосредственно в парламенте.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 20.06.19

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