Косовские албанцы подставили лидеров ЕС

Лидеры Европейского союза – Франция и Германия – потерпели сокрушительное поражение в решении косовской проблемы. Такое мнение высказал лидер партии «Единственная Сербия» Драган Маркович-Палма в интервью сербской газете «Вечерние новости», комментируя отмену запланированных на начало июля переговоров Белграда и Приштины в Париже.

«Когда мы рассуждаем о проблеме Косово и встрече, которая состоялась недавно в Берлине, а также о будущей встрече в Париже, мы можем смело признать, что две самые большие европейские силы – Германия и Франция – потерпели поражение от Тачи и Харадиная. Почему Германия и Франция не сказали косовским албанцам: отмените пошлины до переговоров в Париже? Мы бы увидели, кто прав, каковы аргументы сторон и начали бы этот необходимый и тем и другим диалог», – заявил Маркович-Палма.

По его мнению, президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в качестве ответной меры стоило бы отказать в упрощенном визовом режиме для косовских албанцев. Однако, как обратил внимание политик, Париж и Берлин, как и другие страны ЕС, продолжают поддерживать руководство самопровозглашенного Косова.

Маркович-Палма считает, что позиция ЕС может проясниться после формирования нового состава Европарламента. В то же время политик не исключил, что Сербия будет вынуждена заново разъяснять свою позицию по косовскому вопросу.

«Это можно сравнить с судебным процессом, когда меняют судью, и процесс приходится начинать с нуля. Время стремительно уходит, а Сербии придётся вновь объяснять свою позицию, чтобы продолжить бороться за истину и международное право», – подчеркнул Маркович-Палма.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 21.06.19

Евросоюз притормозил на балканском направлении. / Безрезультатно: оппозиционный бойкот сербского парламента выдыхается. / Албанцы не готовы: переговоры Белграда и Приштины будут сорваны. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»