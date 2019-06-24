Белград приготовил ассиметричный ответ для Приштины

Белград намерен ввести санкции в отношении властей самопровозглашенной республики Косово в ответ на стопроцентные пошлины на сербские товары: решение будет принято через неделю. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Мы не передумали вводить контрмеры ввиду пошлин на сербские товары. Решать это будем после Видовдана (национальный сербский праздник День святого Вита, отмечаемый 28 июня). Весьма тяжело предпринимать действия, которые могут сказаться и на сербах Косово и Метохии. Мы обсудим это с представителями косовских сербов и подумаем, как именно следует поступить», – сообщил Вучич, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Сербский лидер также подчеркнул, что Белград не желал бы совершать подобные шаги. «Но мы вынуждены, а если не будет сдвигов, проконсультируемся с международными партнёрами, и нам придётся принять ответные действия», – добавил Вучич.

Он также напомнил, что Сербия в первые семь лет власти Слободана Милошевича пережила самую большую инфляцию и несколько войн, а в первые восемь лет власти представителей Демократической оппозиции Сербии (ДОС) – потеряла Косово и Метохию, Черногорию и оставила полмиллиона граждан без работы и рабочих мест.

«Это был их стратегический результат. А наш стратегический результат таков, что мы вытащили страну из банкротства. Сегодня Сербия сохраняет высокую скорость экономического роста, уровень внешнего долга падает, мы начали крупнейшие инвестиционные проекты и при этом мы ничего не потеряли», – обратил внимание Вучич.

Президент Сербии заявил, что намерен продолжить ответственную политику, которая, по его словам, «спасёт Сербию от катастрофических действий ДОСовского режима, позволит развиваться экономике и защитит государственные и национальные интересы».

Вучич также напомнил, что соглашение о создании интегрированных пограничных переходов на границе с самопровозглашенного республикою Косово Ярине и Брняк в 2011 году подписал оппозиционер Борко Стефанович (бывший главой кабинета министра иностранных дел Вука Еремича), и теперь страна вынуждена придерживаться подписанных соглашений, хотя речь идёт о самом худших условиях, когда-либо подписанным Белградом.

«Мы пытаемся, где можем, не реализовывать катастрофические договоры, достигнутые предыдущей властью. Таковым, к примеру, стало соглашение о признании дипломов, так как этим мы были бы вынуждены признать 98 их университетов, когда они не признают Приштинский университет с временным пребыванием в Косовской Митровице», – уточнил Вучич.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

Белград. Другие новости 21.06.19

Косовские албанцы подставили лидеров ЕС. / Евросоюз притормозил на балканском направлении. / Безрезультатно: оппозиционный бойкот сербского парламента выдыхается. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»