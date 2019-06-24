Балканский кризис: Косово под управлением ООН осталось источником нестабильности

Территория Косово и Метохии под управлением Организации объединенных наций (ООН) является крупнейшим источником нестабильности в регионе – представители албанских властей Приштины «бегут от всех возможных договоренностей», которые могли бы способствовать мирному решению существующих в крае проблем. С таким заявлением выступил сегодня министр обороны Сербии Александр Вулин.

«Мы согласились на форму переговоров под покровительством ЕС, и до тех пор, пока все нынешние участники не будут согласны на другую форму диалога, участия в них Соединенных Штатов Америки или кого-либо еще не будет», – подчеркнул Вулин в интервью телекомпании «Пинк».

Он также добавил, что албанским властям самопровозглашенной республики Косово ясно, что через переговоры в их нынешнем составе они не получат статус государства, на который рассчитывали.

Вместе с тем, Вулин отметил, что Приштину вооружает весь мир, хотя ни одна страна НАТО не поддерживает желание косовских албанцев сформировать из «Вооруженных сил Косово» армию, и все понимают, что их вооружение является серьезной угрозой безопасности в регионе.

Стоит отметить, что сегодня высшие должностные лица посетили военные учения «Славянское братство», в которых участвуют подразделения спецназа армии Сербии, Белоруссии и России. В этой связи Вулин сказал, что «Сербия как нейтральная страна будет учиться у всех, кто может чему-то научить».

Сербский министр обороны также сказал, что до 2012 года и прихода к власти нынешнего президента Сербии Александра Вучича военная индустрия в Сербии была в жалком, ужасном состоянии и была готова к ликвидации, а теперь после инвестиций является важным сегментом экономической жизни.

Вулин заявил, что в Сербии есть «поддельная элита, которая плюет на свою страну», а когда президент Вучич отвечает на выпады, ее представители утверждают, что это диктатура.

Белград, Катарина Лане

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