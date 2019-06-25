Приштина спровоцировала гуманитарную катастрофу на севере Косова

Жители четырёх сербских общин на севере Косова – Косовской Митровицы, Звечана, Лепосавича и Зубиного Потока – оказалась на грани гуманитарной катастрофы: в магазинах не хватает основных продуктов, пишет сербская газета «Политика».

Издание напоминает, что уже семь месяцев действуют 100-процентные таможенные пошлины на сербские товары, введённые Приштиной. Около четырёхсот частных предпринимателей, чей бизнес связан с продовольствием, планируют закрыть свои магазины из-за дефицита продукции. Уже несколько дней на север Косово не поступали молоко и молочные продукты, а так же растительное масло, сахар и соль.

В тоже время издание «Данас» приводит цифры статистики, согласно которым пошлины обошлись сербской экономике в 132 млн евро. На этой ситуации крупно заработали европейские компании, занявшие место сербских на косовском рынке. При этом взлёт европейского экспорта в Косово был молниеносным и принёс экономике ЕС 120 млн евро. Автор статьи считает, что именно в этих цифрах может скрываться немощь европейской политики в отношении косовских властей, которые не отменяют пошлины, несмотря на негативную реакцию мирового сообщества.

Примечательно, что накануне президент Сербии Александр Вучич заявил, что через неделю Белград собирается ввести контрмеры против Приштины. Какими именно они будут, пока не уточняется.

«Это весьма тяжело решение предпринять какие-либо действия, потому что они могут сказаться и на сербах Косово и Метохии. Мы обсудим эти меры с представителями сербов из Косово, и подумаем, как именно следует поступить», – сказал президент Сербии.

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