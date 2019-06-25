Нарушено «Соглашение с народом»: новый раскол в рядах сербской оппозиции

В рядах сербской оппозиции произошел очередной раскол. Лидер движения «Двери» Бошко Обрадович потребовал изгнать из блока «Союз за Сербию» и из Демократической партии (ДП) двух депутатов – Наташу Вучкович и Гордану Чомич, которые приняли участие в заседании парламентского комитета Скупщины. Обрадович заявил, что таким образом они нарушили договоренность бойкотировать работу парламента Сербии, которая отдельным пунктом прописана в «Соглашении с народом» – программе оппозиции, передает портал «Балканист.ру».

«Народные депутаты движения «Двери» и в будущем продолжат бойкот всех заседаний парламента, включая пленарные и комитетские. Я лично считаю, что депутаты, которые не уважают «Соглашение с народом», не имеют права представлять какие-либо партии, подписавшие это Соглашение», – заявил Обрадович.

Депутат от демократов Наташа Вучкович, в чей адрес и было направлено это обвинение, заявила, что в коалиции «Союз за Сербию» «тлеет недопонимание». По её словам, каждый народный посланник волен сам решать, каким образом ему принимать участие в работе парламента.

Ее коллега Гордана Чомич на выпад Обрадовича ответила в своём твиттере. «У меня дежавю: мне предписывают, должна я голосовать или нет, по звонку из партии», – отметила она.

Коллег по Демпартии поддержал депутат Балша Божович. «Бошко [Обрадович] никогда не сможет изгнать кого бы то ни было из Демократической партии – ему это не позволено. Очевидно, речь идёт о преждевременном заявлении, и я не верю, что он действительно хотел бы заниматься вопросами кадровой политики ДП. Все же должны существовать некие границы, которые переходить нельзя», – заявил он и подчеркнул, что за выражение собственного мнения из Демпартии никто изгнан не будет.

Комментируя этот раскол, политический аналитик Деян Вук Станкович отметил, что кадровая политика Обрадовича – это своего рода цена вхождения Демократической партии в «Союз за Сербию». «Речь идёт о неоднородной коалиции, для которой единого мнения по любому вопросу достичь трудно. Возможно, Обрадович этой позицией подтолкнёт ДП к расколу», – считает политолог.

По его мнению, идеологические разногласия между членами оппозиции очевидны. «За Обрадовичем стоит Драган Джилас, ярый противник той же самой Наташи Вучкович и ее коллег – известных демократов, выступающих против революционного гротеска под предводительством Драгана Джиласа, Вука Еремича, Бошко Обрадовича, которых поддерживают активисты в твиттере и отдельные «моральные слепцы» из так называемого критически мыслящего общества и «независимых» СМИ», – подчеркнул эксперт.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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