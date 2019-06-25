Белград и Приштина приближаются к опасному рубежу

Косово может превратиться «в опасную зону», если до конца года не будет достигнуто юридически обоснованное соглашение между Белградом и Приштиной. Об этом заявил «президент» самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. По его словам, обстановка и последние события – это признак того, что ситуация развивается в неблагополучном направлении.

«Мы хотим раз и навсегда выяснить наши отношения с Сербией, как страна со страной. Этого можно добиться только через диалог, у которого будут четкие сроки, ясные цели и международная поддержка США и Евросоюза. Не сомневаюсь, что если мы до конца года не достигнем законного соглашения, то рискуем войти в опасную зону отношений, которые нарушат стабильность во всем регионе», – заявил Тачи, слова которого цитирует «Балканист.ру».

Лидер косоваров подчеркнул, что недавние инициативы о возобновлении переговоров имели нулевой результат, но при этом выразил удовлетворение, что «сценарий корректировок границ», как показали недавние исследования, получает все больше поддержки. «Мы все здесь прекрасно понимаем, что не можем ждать ещё 20 лет, чтобы раз и навсегда выяснить отношения между нами и Сербией. Время нам не помощник», – заключил Тачи.

Реагируя на это высказывание, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что отмена парижского саммита – это своеобразное поражение косовских албанцев.

Мирослав Лазански, недавно назначенный послом Сербии в России, считает, что косовские власти ведут себя так, будто уже край находится в составе Североатлантического Альянса. «Косово ведёт себя, как часть НАТО. Американцы с самого начала косвенно участвуют в процессе переговоров с Сербией, так как Приштина ничего делает без консультаций с американцами», – уверен Лазански.

Приштина – Белград, служба информации РИА «Новый День»

Приштина – Белград. Другие новости 25.06.19

Нарушено «Соглашение с народом»: новый раскол в рядах сербской оппозиции. / Приштина спровоцировала гуманитарную катастрофу на севере Косова. / Балканский кризис: Косово под управлением ООН осталось источником нестабильности. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»