«Русская угроза»: НАТО репетирует захват Сербии в ответ на «агрессию» Москвы

Военные учения НАТО «Быстрый ответ», проходящие сейчас у границ Сербии в соседней Хорватии, преследуют цель «быстрого распределение вооруженных сил в регионе в случае российской агрессии». Об этом пишет британская газета Daily Telegraph. Аналитики считают это потенциальной угрозой для Сербии.

Daily Telegraph обращает внимание, что в учениях НАТО, которые продлятся до 29 июня, принимают участие 7000 военных из 20 стран, в том числе из Великобритании, США и Франции. Маневры проходят на территории Хорватии, после продолжатся в Германии, Румынии и Болгарии. Из заключений издания в статье под названием «Британские воздушные силы в сотрудничестве с союзниками НАТО показывают России свою силу» следует, что такой масштабный объём военных манёвров должен разрушить планы Москвы по усилению своего влияния в регионе.

Командир 16-й британской бригады Дэн Кларк в интервью газете отметил, что войска «прибыли в Хорватию защищать союзников». «Мы здесь и готовы защищать наших союзников. Восточная Европа и Балканы много значат для Великобритании, и Лондон готов дать отпор какой бы ни было угрозе стабильности в регионе», – заявил он, напомнив, что Загреб – «мощный стратегический партнёр» НАТО.

«Это ясный сигнал нашим неприятелям, что мы способны за короткое время и на дальнем расстоянии распределить большой объём вооруженных сил по территории. Стабильность на Балканах исключительно важна для стабильности во всей Европе», – подчеркнул британский военный.

Комментируя эту статью, военный специалист Милан Петрич подчеркнул, что Запад по-прежнему не позволяет балканским государствам самим выбирать себе союзников. «Запад продолжает агрессивно и ценой мира навязывать себя в качестве фактора стабильности в регионе. На самом деле ситуация обстоит иначе, и тем самым Запад только способствует росту напряженности на Балканах. Любое обострение в регионе вызывает бряцанье оружием американцами и британцами. Такие угрозы не могут принести ничего хорошего», – считает он.

«Сам факт того, что в военных учениях участвует страна, устроившая самую массовую этническую чистку в регионе, говорит об их намерениях», – предостерег Петрич.

Декан Института по вопросам безопасности «Эдуконс» Мирослав Бьегович считает, что неслучайно именно Daily Telegraph пишет о военных учениях НАТО. «Это издание находится под контролем Ми-6, чья главная задача дестабилизировать Западные Балканы распространением различной дезинформации, одна из которых о вторжении России в регион. Этими учениями они показывают Белграду, как будут реагировать, если Сербия решит защитить свой народ на севере Косово. Но им не удастся нас остановить в намерении защищать наши национальные интересы», – подчеркнул эксперт.

Оценивая военные учения НАТО, политолог Александр Павич обратил внимание, что «формулировка – «защита от российской агрессии» не нова». «Эти манёвры на территории нового независимого государства Хорватия похожи на репетицию наступления, в случае которого целями бы стали Сербия и Республика Сербская. Хорватия всегда готова служить базой для нападения на Сербию», – считает политолог.

Примечательно, что в настоящее время американский Конгресс рассматривает проект закона о финансировании стран-участниц НАТО. Им будут выдавать кредиты для уменьшения своей зависимости от России. В документе упоминается, что это будут государства, присоединившиеся к НАТО после 1марта 1999 года. В их числе – Хорватия, Черногория, Словения, Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония.

Белград, Катарина Лане

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