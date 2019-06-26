Белград гарантировал поставки продовольствия на север Косова

Сербия продолжит снабжать жителей Косово основными продуктами питания, несмотря на противодействие Приштины. Об этом заявил министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии Расим Ляич.

«Сегодня утром нам сообщили, что больше всего не хватает молока. В супермаркетах нет фруктов и овощей, а запасы других товаров медленно сокращаются», – сказал Ляич в интервью государственной телерадиокомпании РТС, передает «Балканист.ру»

Министр подчеркнул, что после недавнего вторжения на север края албанского спецназа ROSU в Косово отправляется все меньше товаров из центральной Сербии, и добавил, что из-за введения пошлин в ноябре 2018 года «все в проигрыше», а больше всего убытков понесла сербская экономика. «С 21 ноября в Косово отправлено на 228 миллионов меньше товаров», – привел статистику на 24 июня министр.

Ляич также отметил, что цены на товары в крае увеличились на 5,3%. Кроме того, так называемое «государство Косово» увеличило импорт на 6,4%, несмотря на заявления о том, что отечественные производители будут использовать введение пошлин для расширения производства. «Единственный, кто, вероятно, выиграл, – это контрабандисты и государства вокруг», – констатировал он.

Сербский министр также заявил, что введение пошлин – это внутриполитическая игра в Косово и что единственным «победителем» в ней является «премьер-министр» самопровозглашенной республики Рамуш Харадинай, который эти пошлины и ввел.

Отметим, что в начале этой недели сербская газета «Политика» сообщала, что жители четырёх сербских общин на севере Косова – Косовской Митровицы, Звечана, Лепосавича и Зубиного Потока – оказалась на грани гуманитарной катастрофы: в магазинах не хватает основных продуктов питания.

В тоже время издание «Данас» привело цифры, согласно которым пошлины обошлись сербской экономике в 132 млн евро. На этом заработали европейские компании, занявшие место сербских на косовском рынке. При этом взлёт европейского экспорта в Косово был молниеносным и принёс экономике ЕС 120 млн евро.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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