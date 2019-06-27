Приштина идет на обострение: жизнь косовских сербов под угрозой

Приштина готовит почву для нового конфликта с Белградом, создавая невыносимые условия жизни для косовских сербов. Об этом заявил председатель комитета по вопросам Косово и Метохии парламента Сербии Милован Дрецун в интервью телекомпании «Пинк». По его оценке, «наступает заключительная фаза приштинского плана о пошлинах, конечная цель которого вызвать столкновения с Сербией и сербами».

По его оценке, попытка спровоцировать гуманитарную катастрофу, во время которой сербы останутся без жизненно необходимых продуктов, нужна для окончательного срыва диалога и создания условий для конфликта с Сербией.

Дрецун выразил уверенность, что «приштинские власти планируют создать невыносимые условия для сербов на севере Косово, сделать невозможным их физическое существование, и спровоцировать столкновения между людьми», чтобы перебросить на Белград ответственность и продолжить свое объединение с Албанией.

«Необходимо и далее снабжать продуктами сербское население, но быть предельно внимательными, чтобы не попасться в ловушку, расставленную Харадинаем, не допустить столкновений, ответственность за которые будет возложена на нас», – предостерег председатель Комитета по вопросам Косово и Метохии парламента Сербии.

Вместе с тем, директор Канцелярии по делам Косово и Метохии правительства Сербии Марко Джурич призвал международные организации обратить внимание на ситуацию в регионе. «Белград не допустит угрозы жизни сербского народа на севере Косово и Метохии. Приштине было мало нанести урон нашей экономике, приштинские власти хотят прогнать сербов с этой земли. После введения пошлин люди были вынуждены искать альтернативные каналы снабжения едой, но и их перекрыли приштинские власти, а грузовики с продуктами даже обстреливали!» – напомнил Джурич, который завтра намерен посетить сербские общины на севере края.

Приштина, Катарина Лане

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