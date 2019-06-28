Адский план Приштины: косовские сербы оказались в продовольственной блокаде

С понедельника, 1 июля, продуктовые магазины, киоски и пекарни на севере Косово закроются в связи отсутствием поставок продовольствия. Об этом заявил председатель общества предпринимателей северного Косово Радош Петрович.

В интервью белградскому изданию «Политика» он отметил, что это решение было принято на собрании частных предпринимателей из-за 100-процентных пошлин на продукты из центральной Сербии, введенных временными приштинскими властями в ноябре прошлого года, в результате чего сейчас северные районы края оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Хлебный прилавок. Фото: Alo.rs

«Последние запасы молока мы продали. Уже 10 дней ни молока, ни молочных продуктов не привозят. Муки у нас нет, а сахар, соль и масло мы продаем по одному килограмму. Люди в панике. С понедельника все будет закрыто», – сообщил «Политике» владелец одного из магазинов в Косовской Митровице.

В аптеках, куда уже 10 дней не привозят медикаменты, наблюдается дефицит. Не хватает антибиотиков, лекарств от хронических заболеваний, а также антидепрессантов, которые особенно пользуются спросом в течение последних трех дней. «Что беспокоит, так это нехватка антидепрессантов. У нас заканчиваются запасы, и, как мы слышим, многие отправляются в центральную Сербию, чтобы там приобрести лекарства», – отметила изданию работница аптеки в центре Северной Митровицы.

В аптеках пустые прилавки. Фото: Tanjug

В Клиническом больничном центре города ситуация крайне тяжелая. Директор медучреждения Милан Иванович сообщил, что наблюдается острая нехватка молока и молочных продуктов для приготовления пищи пациентам.

«Нам удавалось с помощью государства Сербии делать так, чтобы пациенты не чувствовали этих антисербских мер, но с тех пор, когда они герметично закрыли нас, вопрос уже в том, как будет дальше работать больница. Мы знали, с кем мы имеем дело, мы знали, что западные наставники поддерживают адский план Приштины, поэтому мы насколько могли обеспечили себя санитарным материалом, инфузионными растворами, хотя запасы физиологического раствора подходят к концу», – сказал Иванович.

В то же время он предположил, что Приштина с «западными наставниками» задумала все это раньше, «чтобы вызвать страх у сербов, а также и их исход». Тем не менее, несмотря на эти в трудности, Иванович выразил уверенность, что с помощью Сербии блокада будет разрушена.

Приштина, Катарина Лане

Приштина. Другие новости 27.06.19

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