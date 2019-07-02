Сербский оппозиционер выступил за признание Косова и государственный статус для албанского языка

Сербский актёр и лидер оппозиционного «Движения Свободных Граждан» Сергей Трифунович, прославившийся своими скандальными заявлениями, призвал предоставить в Сербии статус государственного албанскому языку. При этом он подчеркнул, что после прихода к власти готов признать независимость Косова, которое якобы уже потеряно для Сербии.

По мнению оппозиционера, такие решения способны примирить сербов и албанцев, которым он пообещал предоставить возможность учиться в албанских школах и иметь свои государственные органы власти.

Как считает Трифунович, такие решения возможно осуществить по плану бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари, который, впрочем, не прошёл голосование в Совете Безопасности ООН из-за возражений России и Китая. «Тогда был отличный момент для создания единого государства, где сербы и албанцы были бы равноправны, имели бы два государственных языка, все права! Но Воислав Коштуница (премьер-министр Сербии с 2004 по 2008 годы) из-за своего салонного национализма сказал: «Нет! Косово – это Сербия!» Момент был упущен, и сейчас мы имеем, то, что имеем, а вернее – Косово для нас потеряно», – заявил он.

Комментируя это заявление, сербский политолог Бранко Радун отметил, что Трифунович такими высказываниями пытается набрать политические очки, но даже осуществление таких планов ничего не изменит.

«Даже если бы случилось так, как мечтает Сергей Трифунович, это ничего бы не изменило. Албанцы хотели свое государство и мощные силы мира видели в этом свой интерес, поэтому сейчас так обстоит ситуация. Однако в тех районах Сербии, где албанцев большинство, их язык имеет равные права с сербским, и они учатся в своих школах. Так, например, живут люди на юге Сербии, где в государственных органах в делопроизводстве албанский язык употребляется наравне с сербским, и никому это не мешает»,– напомнил Радун.

По его словам, трудно найти в мире страну, которая бы на всей своей территории провозгласила два равноправных языка. «Сколько арабов живёт в Париже, но Франции в голову не придёт провозгласить арабский государственным языком!» – обратил внимание эксперт.

Сербский аналитик Драгомир Анджелькович считает, что Трифунович попросту не знает, что представляет из себя план Ахтисаари и какие именно были возможности у Сербии в то время. «Этот план никогда не нёс функцию решения косовского вопроса, он был придуман для узаконивания отнятия косовской территории у Сербии албанскими сепаратистами и их западными опекунами. Если Трифунович этого не знает, то он политически безграмотен, а если знает, то желает зла своему народу», – подчеркнул Анджелькович.

Стоит отметить, что Трифунович регулярно становится героем публикаций СМИ после своих скандальных высказываний. Ранее он заявлял в твиттере, что осквернит будущую могилу нынешнего президента Сербии Александра Вучича, называл Сербию фашистским государством, а в адрес женщин он использует исключительно бранные слова. Комментаторы объясняют злобные выпады известного актёра и оппозиционера его алкоголизмом.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 01.07.19

Посол РФ в Сербии: Москва поддержит договор Белграда и Приштины, одобренный СБ ООН. / Сербская оппозиция готова объявить новый бойкот. / Умер бывший президент Черногории. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»