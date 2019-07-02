Сербия готова помочь России с ликвидацией последствий наводнения

Президент Сербии Александр Вучич направил письмо российскому лидеру Владимиру Путину со словами поддержки и сочувствия из-за наводнений в России, которые унесли 14 человеческих жизней.

«Мы сожалеем о жертвах наводнений в Иркутской области. Передайте семьям погибших наши глубочайшие соболезнования, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», – отметил Вучич и добавил, что «Сербия готова, в силу своих возможностей, помочь, так как все, что у нас есть, мы всегда можем разделить с нашими друзьями».

Жителям Иркутской области президент Сербии направил слова поддержки в трудные минуты и сообщил, что Сербия помнит, как русские первыми пришли на помощь сербам пять лет назад во время наводнений, когда в стране была чрезвычайная ситуация.

Белград, Катарина Лане

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