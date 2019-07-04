На пути к «Великой Албании»: Тирана и Приштина создают общие посольства

Власти Албании и самопровозглашенной республики Косово подписали в Тиране соглашение об объединении и координации своей внешней политики, включающей и создание общих посольств. Подписи под документом оставили министры иностранных дел Беджет Паколли и Гент Чакай, передает «Балканист.ру» со ссылкой на албанское издание «Бирн».

Как отметил косовский «глава МИД» Беджет Паколли, согласована тесная координация «двух государств», создание совместных дипломатических миссий, обмен персоналом и опытом в целях защиты «национальных интересов». «Это большой шаг вперед, чтобы выступать вместе перед всем миром и действовать как (одна) нация», – уточнил он.

Напомним, в начале июня «президент» Косово Хашим Тачи, отказавшись от прежней своей линии – идти к соглашению с Сербией, касающемуся «уточнения границ», – заговорил об объединении с Албанией. Тачи призвал парламенты Албании и самопровозглашенной республики Косово «одобрить желание народа жить в едином государстве».

Тирана – Приштина, служба информации РИА «Новый День»

Тирана – Приштина. Другие новости 02.07.19

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