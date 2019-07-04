«Пощечина Брюсселю»: Приштина запретила сербским властям въезд в Косово

«Министерство иностранных дел» так называемой самопровозглашенной республики Косово официально запретило въезд на территорию края всем сербским представителям власти из-за угрозы конфликта и ряда других спорных проблем, пишет приштинское издание «Коха».

Комментируя это решение, «советник» «министра иностранных дел» Косова Джетлир Зуберай пояснил, что такие меры приняты «из-за угроз Сербии в адрес Косово, постоянной пропаганды и клеветы о нашей стране и наших гражданах, как и из-за недавних попыток остановить так называемую гуманитарную катастрофу на севере Косово». В то же время в числе причин он также назвал угрозы сербскому населению и принуждения его закрывать свои сербские фирмы во имя политических целей Белграда.

«Министерство иностранных дел Косово запрещает всем представителям сербской власти посещать Косово и будет отклонять запросы о визитах, пока такое поведение сербских властей будет продолжаться»,– заявил Зуберай.

В Белграде подвергли жесткой критике это решение Приштины. «Это пощечина не Белграду, а Брюсселю!» – заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич в интервью сербскому изданию «Вечерние новости».

«То, что сделали власти Приштины, это беспрецедентный случай и ещё одна пощечина, но не Белграду, а, прежде всего, Евросоюзу и международному сообществу, которое позорно молчит в ответ на нарушения всех норм международного права, которые годами творят Рамуш Харадинай и Хашим Тачи», – подчеркнул шеф сербской дипломатии.

По его оценке, приштинские власти этим действием хотят ещё больше изолировать сербский народ в Косово и Метохии от Сербии. «Они оставили наш народ без лекарств и хлеба, сохраняя свои безумные пошлины, и этим решением они хотят практически изолировать сербов Косово и Метохии от любого влияния Белграда», – заявил Дачич.

Глава МИД Сербии также выразил уверенность, что эта провокация не случайна. «Не прошло и двух дней после подписания соглашения между самопровозглашенной республикой Косово и Албанией, которое фактически договорились вести единый внешнеполитический курс. Этот договор-арматура в фундаменте «Великой Албании», которую они безнаказанно строят в сердце Европы, когда в то же самое время сербским властям запрещается передвижение по территории собственной страны», – сказал Дачич.

Приштина, Катарина Лане

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