Согласован план сдачи Косова: лидер сербской оппозиции оказался в статусе VIP-гостя в американском посольстве

Лидер сербской партии «Двери» и оппозиционного блока «Союз за Сербию» Бошко Обрадович был VIP-гостем на приеме в посольстве США в честь американского праздника – Дня независимости. Этой чести он удостоился после тайной встречи в этой же резиденции, где пообещал американцам признать независимость Косово, если придет к власти, пишет сербская газета «Информер».

Издание отмечает, что всего три недели назад, 11 июня, вместе с другими лидерами «Союза за Сербию» был в посольстве Соединенных Штатов в Белграде на встрече с помощником госсекретаря США Мэттью Палмером. Главной темой того разговора было обсуждение плана переворота – после свержения президента Сербии Александра Вучича необходимо будет «решить вопрос Косово» – признать независимость этой самопровозглашенной республики.

Насколько Обрадович сблизился с американцами показывает то обстоятельство, что на приёме в американском посольстве сербский оппозиционер находился за ограждением, отделяющим VIP-гостей от «обычного мира». Даже со своим политических партнером Вуком Еремичем и его женой Наташей, которых посол США Кайл Скотт тоже пригласил на празднование Дня независимости, Обрадович разговаривал через ограждение VIP-зоны, обращает внимание «Информер».

Комментируя эту ситуацию, депутат сербского парламента от Радикальной партии Александр Шешель отметил, что о сотрудничестве Обрадовича и американского посольства известно давно. «Мы ещё после парламентских выборов 2016 года сказали, что Кайл Скотт насильно протолкнул Бошко и партию «Двери» в парламент Сербии. Поэтому нисколько не удивительно, что он сейчас приходит на приём в посольство США как VIP-гость. Партия Обрадовича существует только формально, на бумаге. Они меняют планы два раза в день, потеряли все ориентиры. То, за что они раньше выступали, когда были пророссийски ориентированы, сейчас променяли на дружбу с американцами и их доллары», – заявил Шешель.

Бывший соратник Обрадовича, один из основателей партии «Двери» Владан Глишич со своей стороны уточнил, что лидер сербской оппозиции такого себе раньше не позволял. «Раньше «Двери» такого не делали, мы никогда не ходили на приёмы в посольство США. Между тем, сейчас, когда «Двери» такая же, как и другие коррумпированные партии, для неё это нормально», – подчеркнул он.

Белград, Катарина Лане

Белград. Другие новости 04.07.19

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