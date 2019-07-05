В нецензурных выражениях: в Сербии разгорелся политический скандал

В Сербии разгорелся громкий политический скандал после публикации записи телефонного разговора бывшего черногорского дипломата Милана Рочена и сербского оппозиционера, экс-министра иностранных дел Вука Еремича, которые в нецензурных выражениях высказались о своих государствах, передает «Балканист.ру».

Во время телефонного разговора собеседники договариваются об организации мероприятия для тридцати человек на черногорском острове Святой Стефан. Рочен, который некогда служил послом Сербии и Черногории в Москве, заверяет Еремича, что договорился с бывшим директором отеля на острове о размещении гостей. «Он мне сказал: все для тебя, дружище!» – сообщает Рочен Еремичу. «Конечно, все знают, кто тут главный человек!» – говорит Еремич.

Рочен, который сейчас занимает должность советника президента Черногории, поправляет его словами «главный советник». «У нас тут советническое лобби, советнический синдикат – нашим и вашим!» – отвечает Еремич. Далее собеседники отпускают оскорбительные нецензурные комментарии о Сербии и Черногории и смеются.

Заместитель председателя центрального комитета Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов одним из первых отреагировал на эту скандальную аудизапись. «В своем высказывании это существо идеально описало результаты политики, которую они вели. И вели бы снова, если бы он (Еремич), Джилас (экс-мэр Белграда), Тадич (бывший президент Сербии), Обрадович (лидер оппозиционного движения «Двери»), Лутовац (лидер Демократической партии) и остальные участники их жёлтой воровской шайки получили возможность добраться до власти. А их отвратительный смех свидетельствует о том, что они наслаждались этим», – подчеркнул сербский политик.

Вук Еремич с 2007 по 2012 год занимал должность министра иностранных дел Сербии, а с 2012 по 2013 год возглавлял Генеральную ассамблею Организации Объединённых Наций. Сейчас он руководит Народной партией Сербии, которая входит в оппозиционный блок «Союз за Сербию». Вместе с Драганом Джиласом и Бошко Обрадовичем Еремич руководит протестами «1 из 5 миллионов», которые начались в Сербии в декабре прошлого года.

Пятизвездочный отельный комплекс на острове Святой Стефан считается одним из самых дорогих в Черногории. Стоимость пребывания в отеле на острове стоит от тысячи до пяти тысяч евро в сутки.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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